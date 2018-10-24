Поціновувачі класичної музики: на концерті у філармонії слухачі влаштували бійку

Колаж РБК-Україна

Очевидці події втрутилися і розняли цінителів музики

Два слухача класичної музики влаштували бійку у філармонії міста Мальме, Швеція. Про це повідомляє видання The Independent.

Інцидент стався ввечері на концерті Лейпцігського оркестру "Гевандхауз", під час виконання самого драматичного твору класичної музики – П'ятої симфонії Густава Малера.

Одна з відвідувачок під час концерту почала голосно розгортати упаковку жувальної гумки. Її сусід по ряду страшенно обурився такому вчинку. Спочатку він висловив свої емоції тривалим поглядом на жінку. А коли зрозумів, що цей метод не подіяв, він відібрав у жінки упаковку жувальної гумки і викинув. Жінка затихла, але вирішила помститися своєму кривдникові.

Вона дочекалася закінчення концерту і накинулася на свого кривдника з кулаками. Вона врізала йому ляпаса. Молодий чоловік, який її супроводжував на концерт, вирішив її підтримати і також включився в бійку. Через деякий час очевидці події втрутилися в конфлікт і припинили бійку.

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Відео: РБК-Україна