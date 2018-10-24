Ценители классической музыки: на концерте в филармонии слушатели устроили драку

Коллаж РБК-Украина

Очевидцы происшествия вмешались и разняли ценителей музыки

Два слушателя классической музыки устроили драку в филармонии города Мальме, Швеция. Об этом сообщает издание The Independent.

Инцидент произошел вечером на концерте Лейпцигского оркестра "Гевандхауз", во время исполнения самого драматического произведения классической музыки – Пятой симфонии Густава Малера.

Одна из посетительниц во время концерта начала громко разворачивать упаковку жевательной резинки. Ее сосед по ряду жутко возмутился такому поступку. Сначала он выразил свои эмоции продолжительным взглядом на женщину. А когда понял, что этот метод не подействовал, он отобрал у женщины упаковку жевательной резинки и выбросил. Женщина затихла, но решила отомстить своему обидчику.

Она дождалась окончания концерта и набросилась на своего обидчика с кулаками. Она врезала ему пощечину. Молодой человек, который ее сопровождал на концерт, решил ее поддержать и также включился в драку. Через некоторое время очевидцы происшествия вмешались в конфликт и прекратили драку.

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Видео: РБК-Украина