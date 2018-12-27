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Українцям продають унікальну купюру "з сильним числом бога"

STYLERКурйози    27.12.2018 - 18:26
Українцям продають унікальну купюру "з сильним числом бога"
Колаж РБК-Україна

200-гривневу купюру можна купити за 3333 грн

Житель села Відродження Балаклійського району Харківської області продає на популярній платформі онлайн-оголошень унікальну купюру. Унікальність 200-гривневої купюри, на думку продавця Івана, в тому, що грошова банкнота має щасливий номер - він починається з двох цифр "3" і ними ж закінчується.

"Купюра з сильним числом бога! ЗЗ дві великі сильні трійки забезпечать вам гарний початок в будь-якій галузі. 33 в кінці не дадуть їм прогнутися і надійно закріплять розпочате без втрат. Я відповідаю", - говорить автор оголошення.

Купити купюру з "магічним номером" можна всього за 3333 грн.

Українцям продають унікальну купюру &quot;з сильним числом бога&quot;

Скріншот

Інтернет-користувачі вже активно обговорюють незвичайний товар.

"Іван у відповіді за бога і за тебе, поспішай купити подарунок собі і коханим на Новий рік", - написав один юзер.

Крім того, в мережі вже продають 200-гривневі купюри з послідовними номерами, "щоб ваше життя йшло стабільно в наступному році".

Українцям продають унікальну купюру &quot;з сильним числом бога&quot;

"Щасливі" купюри (фото: vk.com)

Раніше ми писали про те, що в Миколаєві хлопець вжив наркотик прямо у міськраді.

Також повідомлялося, що в Харкові з'явилася незвичайна "зебра" - пішохідний перехід встановили прямо за огорожею, який відділяє проїжджу частину від пішохідної.

Додамо, що нещодавно українська балерина налякала мережу "двоголовим" танцем.

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