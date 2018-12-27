ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинская балерина напугала сеть "двухголовым" танцем

STYLERЖизнь    27.12.2018 - 13:09

Видео: YouTube/Татьяна Тютюнова

Пользователей сети напугал танец юной киевской балерины Веронике Хистовой, видео которого разместила преподаватель хореографии на YouTube.

13-летняя киевлянка Вероника Хистова, которая с раннего детства занимается хореографией и балетом и выступала в Национальном Цирке Украины в Киеве на конкурсе "Золотой каштан", показала странный танец.

Под музыку девочка танцует и в процессе делает акробатические па с переворачиванием вниз головой. В один из таких моментов, юбка балерины падает вниз и между ног обнаруживается еще одна голова. Далее танец продолжается с заменой рук на ноги, а ног на руки.

Танец называется "Призрак балета" и выполняется под музыку Сен-Санса.

Пользователи отмечают, что видео настолько завораживающее, что хочется пересматривать его по нескольку раз. Также комментаторы отметили прекрасное чувство юмора, как у танцовщицы, так и у постановщика танца.

"Какое тонкое чувство юмора. И еще оба лица такие серьезные. Высший пилотаж, она достойна камеди клаб", "Прикольно", "Жуть", - написали под видео.

Украинская балерина напугала сеть &quot;двухголовым&quot; танцемУкраинская балерина напугала сеть &quot;двухголовым&quot; танцем

Скриншоты комментариев (YouTube)

Веронике Хистовой 13 лет, она живет в Киеве и занимается танцами у педагога Людмилы Соболевой. Девочка учится в столичной школе №131.

"Я дружелюбная, целеустремленная, ответственная, веселая. Люблю петь, танцевать, учить стихи. С большим удовольствием тренируюсь в цирковой студии. Учусь отлично, пою в школьном хоре", - пишет о себе Вероника в социальных сетях.

Украинская балерина напугала сеть &quot;двухголовым&quot; танцем

Фото: Вероника Хистова (acmodasi.com.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что женщина, которую родственники кремировали, вернулась домой через четыре дня.

А также рассказывали о том, что "кварталовцы"-дуэлянты повеселили сеть.

Ребенок лежал спиной к животу: девушка узнала о беременности на восьмом месяце "Я - елочная игрушка": Екатерина Кухар удивила поклонников самоиронией
Новости Украины балеринатанец
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь