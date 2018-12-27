Украинская балерина напугала сеть "двухголовым" танцем

Видео: YouTube/Татьяна Тютюнова

Пользователей сети напугал танец юной киевской балерины Веронике Хистовой, видео которого разместила преподаватель хореографии на YouTube.

13-летняя киевлянка Вероника Хистова, которая с раннего детства занимается хореографией и балетом и выступала в Национальном Цирке Украины в Киеве на конкурсе "Золотой каштан", показала странный танец.

Под музыку девочка танцует и в процессе делает акробатические па с переворачиванием вниз головой. В один из таких моментов, юбка балерины падает вниз и между ног обнаруживается еще одна голова. Далее танец продолжается с заменой рук на ноги, а ног на руки.

Танец называется "Призрак балета" и выполняется под музыку Сен-Санса.

Пользователи отмечают, что видео настолько завораживающее, что хочется пересматривать его по нескольку раз. Также комментаторы отметили прекрасное чувство юмора, как у танцовщицы, так и у постановщика танца.

"Какое тонкое чувство юмора. И еще оба лица такие серьезные. Высший пилотаж, она достойна камеди клаб", "Прикольно", "Жуть", - написали под видео.

Скриншоты комментариев (YouTube)

Веронике Хистовой 13 лет, она живет в Киеве и занимается танцами у педагога Людмилы Соболевой. Девочка учится в столичной школе №131.

"Я дружелюбная, целеустремленная, ответственная, веселая. Люблю петь, танцевать, учить стихи. С большим удовольствием тренируюсь в цирковой студии. Учусь отлично, пою в школьном хоре", - пишет о себе Вероника в социальных сетях.

Фото: Вероника Хистова (acmodasi.com.ua)

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