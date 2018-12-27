Українська балерина налякала мережу "двоголовим" танцем

Відео: YouTube/Тетяна Тютюнова

Користувачів мережі налякав танець юної київської балерини Вероніки Хистової, відео якого розмістила викладач хореографії на YouTube.

13-річна киянка Вероніка Хистова, яка з раннього дитинства займається хореографією і балетом і виступала в Національному Цирку України в Києві на конкурсі "Золотий каштан", показала дивний танець.

Під музику дівчинка танцює і в процесі робить акробатичні па з перевертанням вниз головою. В один з таких моментів, спідниця балерини падає вниз і між ніг виявляється ще одна голова. Далі танець триває з заміною рук на ноги, а ніг на руки.

Танець називається "Привид балету" і виконується під музику Сен-Санса.

Користувачі відзначають, що відео настільки зачаровує, що хочеться переглядати його по кілька разів. Також коментатори зазначили прекрасне почуття гумору, як у танцівниці, так і у постановника танцю.

"Яке тонке почуття гумору. І ще обидва лиця такі серйозні. Вищий пілотаж, вона гідна камеді клаб", "Прикольно", "Жах", - написали під відео.

Скріншоти коментарів (YouTube)

Вероніці Хистовой 13 років, вона живе в Києві і займається танцями у педагога Людмили Соболєвої. Дівчинка навчається у столичній школі №131.

"Я доброзичлива, цілеспрямована, відповідальна, весела. Люблю співати, танцювати, вчити вірші. З великим задоволенням тренуюся в цирковій студії. Вчуся відмінно, співаю в шкільному хорі", - пише про себе Вероніка в соціальних мережах.

Фото: Вероніка Хистова (acmodasi.com.ua)

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