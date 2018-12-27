Украинцам продают уникальную купюру "с сильным числом бога"

Коллаж РБК-Украина (flickr.com/ssu)

200-гривневую купюру можно купить за 3333 грн

Житель села Видродження Харьковской области Балаклейского района продает на популярной платформе онлайн-объявлений уникальную купюру. Уникальность 200-гривневой купюры, по мнению продавца Ивана, в том, что денежная банкнота имеет счастливый номер - он начинается с двух цифр "3" и ими же заканчивается.

"Купюра с сильным числом бога! ЗЗ две большие сильные тройки обеспечат вам хорошее начало в любой отрасли. 33 в конце не дадут им прогнуться и надежно закрепят начатое без потерь. Я в ответе", - говорит автор объявления.

Купить купюру с "магическим номером" можно всего за 3333 грн.

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Интернет-пользователи уже активно обсуждают необычный товар.

"Иван в ответе за бога и за тебя, спеши купить подарок себе и любимым на Новый год", - написал один юзер.

Кроме того, в сети уже продают 200-гривневые купюры с последовательными номерами, "чтобы ваша жизнь шла стабильно в следующем году".

"Счастливые" купюры (фото: vk.com)

Ранее мы писали о том, что в Николаеве парень употребил наркотик прямо в горсовете.

Также сообщалось, что в Харькове появилась необычная "зебра" - пешеходный переход установили прямо за заборчиком, который ограждает проезжую часть от пешеходной.

Добавим, что недавно украинская балерина напугала сеть "двухголовым" танцем.