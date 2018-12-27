ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украинцам продают уникальную купюру "с сильным числом бога"

STYLERКурьезы    27.12.2018 - 18:26
Украинцам продают уникальную купюру "с сильным числом бога"
Коллаж РБК-Украина (flickr.com/ssu)

200-гривневую купюру можно купить за 3333 грн

Житель села Видродження Харьковской области Балаклейского района продает на популярной платформе онлайн-объявлений уникальную купюру. Уникальность 200-гривневой купюры, по мнению продавца Ивана, в том, что денежная банкнота имеет счастливый номер - он начинается с двух цифр "3" и ими же заканчивается.

"Купюра с сильным числом бога! ЗЗ две большие сильные тройки обеспечат вам хорошее начало в любой отрасли. 33 в конце не дадут им прогнуться и надежно закрепят начатое без потерь. Я в ответе", - говорит автор объявления.

Купить купюру с "магическим номером" можно всего за 3333 грн.

Украинцам продают уникальную купюру &quot;с сильным числом бога&quot;

Скриншот

Интернет-пользователи уже активно обсуждают необычный товар.

"Иван в ответе за бога и за тебя, спеши купить подарок себе и любимым на Новый год", - написал один юзер.

Кроме того, в сети уже продают 200-гривневые купюры с последовательными номерами, "чтобы ваша жизнь шла стабильно в следующем году".

Украинцам продают уникальную купюру &quot;с сильным числом бога&quot;

"Счастливые" купюры (фото: vk.com) 

Ранее мы писали о том, что в Николаеве парень употребил наркотик прямо в горсовете.

Также сообщалось, что в Харькове появилась необычная "зебра" - пешеходный переход установили прямо за заборчиком, который ограждает проезжую часть от пешеходной.

Добавим, что недавно украинская балерина напугала сеть "двухголовым" танцем.

Украинская балерина напугала сеть "двухголовым" танцем "Голые" лодыжки больше не замерзнут: дизайнеры изобрели забавный зимний тренд
Новости Украины прикол
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь