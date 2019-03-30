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Посмішка: у Києві неадекват залишив дивне послання на автомобілі (фото)


Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль нецензурними знаками

Вандал на Борщагівці біля ТЦ "Квітень" розмалював нецензурними знаками автомобіль ВАЗ. Як розповідають очевидці, інцидент стався близько 03:00 на узбіччі дороги. Про це розповідається в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

Як повідомляють очевидці, чоловік, який вчинив акт вандалізму над чужим автомобілів, свою провину заперечує. При затриманні він сказав, що він просто йшов мимо автомобіля, а злочин "сам вийшов".

"Близько 03:00 їхали по Окружній дорозі, а біля ТЦ "Квітень" побачили, як громадянин на ім'я Анатолій малює балончиком на автомобілі. Був затриманий і переданий поліції. Каже: "Йшов мимо і саме так вийшло", - написали у співтоваристві.

 

Вандал на Борщагівці розмалював чужий автомобіль (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У мережі прокоментували інцидент:

  • А впасти обличчям об асфальт 5 разів само не вийшло?
  • Навіщо поліція? Фарбою в очі)
  • Якийсь він не дуже усміхнений.
  • Треба було п*дриле фейс зафарбувати і на спині намалювати те що, він на вікні копійки.

Нагадаємо, що раніше у Києві зловили нахабного розкрадача могил.

Раніше ми повідомляли, що поліція в Запоріжжі спіймала на гарячому за крадіжкою кабелю співробітників Служби безпеки України.

До речі, в одному зі столичних супермаркетів у Солом'янському районі стався курйозний інцидент - два горе-злодія вирішили вкрасти "горішків до пива" на суму п'ять тисяч гривень.

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