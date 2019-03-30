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Улыбка: в Киеве неадекват оставил странное послание на автомобиле (фото)


Вандал на Борщаговке разрисовал чужой автомобиль нецензурными знаками

Вандал на Борщаговке возле ТЦ "Апрель" разрисовал нецензурными знаками автомобиль ВАЗ. Как рассказывают очевидцы, инцидент произошел около 03:00 на обочине дороги. Об этом рассказывается в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщают очевидцы, мужчина, который совершил акт вандализма над чужим автомобилей, свою вину отрицает. При задержании он сказал, что он просто шел мимо автомобиля, а преступление "само получилось".

"Около 03:00 ехали по Окружной дороге, а возле ТЦ "Апрель" увидели, как гражданин по имени Анатолий рисует баллончиком на автомобиле. Был задержан и передан полиции. Говорит: "Шел мимо и само так получилось", - написали в сообществе.

 

Вандал на Борщаговке разрисовал чужой автомобиль (фото: facebook.com/KyivOperativ)

В сети прокомментировали инцидент:

  • А упасть лицом об асфальт раз 5 само не получилось?
  • Зачем полиция? Краской в глазки)
  • Какой-то он не очень улыбчивый.
  • Надо было п*дриле фейс закрасить и на спине нарисовать то что, он на окне копейки.

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