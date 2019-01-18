"За комуналку заплатив": голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

Колаж РБК-Україна

У мережі будують припущення щодо причин такого дивного вчинку

Сьогодні, 18 січня, в київському супермаркеті "Сільпо", що на Шулявці, незворушно прогулювався абсолютно голий чоловік. Ресурс "ДТП KIEV.UA" опублікував у Facebook фото з місця "пригоди".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В повідомленні пабліка говориться, що "нудиста" застукали між відділом з консервами і прилавком з бананами.

"Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак якогось душевного розладу", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що ексгібіціоніст зник ще до прибуття поліції.

Користувачі мережі вдосталь повеселитися над курйозним інцидентом і навіть порівняли його з "Термінатором", згадавши відому сцену з легендарного фільму.

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

Дехто навіть пожартував, що чоловік, очевидно заплатив за комуналку і газ, і тепер залишився ні з чим.

"Так будуть виглядати все після чергового подорожчання газу в травні на 20%. Зате - це Європа!", - написав Олексій Цуканов.

"Як нудно я живу",- журиться Павло Павлович.

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

Коментатори також припустили, що чоловік програв кому-то спір.

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Google перейменував дитячі садки в крематорії.

До речі, Дональда Трампа висміяли за прийом у Білому домі з фастфудом.