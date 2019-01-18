ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"За комуналку заплатив": голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

STYLERКурйози    18.01.2019 - 15:15
"За комуналку заплатив": голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)
Колаж РБК-Україна

У мережі будують припущення щодо причин такого дивного вчинку

Сьогодні, 18 січня, в київському супермаркеті "Сільпо", що на Шулявці, незворушно прогулювався абсолютно голий чоловік. Ресурс "ДТП KIEV.UA" опублікував у Facebook фото з місця "пригоди".

&quot;За комуналку заплатив&quot;: голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В повідомленні пабліка говориться, що "нудиста" застукали між відділом з консервами і прилавком з бананами.

"Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак якогось душевного розладу", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що ексгібіціоніст зник ще до прибуття поліції.

Користувачі мережі вдосталь повеселитися над курйозним інцидентом і навіть порівняли його з "Термінатором", згадавши відому сцену з легендарного фільму.

&quot;За комуналку заплатив&quot;: голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

&quot;За комуналку заплатив&quot;: голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

Дехто навіть пожартував, що чоловік, очевидно заплатив за комуналку і газ, і тепер залишився ні з чим.

"Так будуть виглядати все після чергового подорожчання газу в травні на 20%. Зате - це Європа!", - написав Олексій Цуканов.

"Як нудно я живу",- журиться Павло Павлович.

&quot;За комуналку заплатив&quot;: голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

Коментатори також припустили, що чоловік програв кому-то спір.

&quot;За комуналку заплатив&quot;: голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Google перейменував дитячі садки в крематорії.

До речі, Дональда Трампа висміяли за прийом у Білому домі з фастфудом.

"НКВДисти на службі народу": фото Гордона, Шуфрича і Добкіна розсмішило мережу "Очі горіли": мешканок будинку престарілих привітав зі святом стриптизер
Новини України супермаркеткурьезы
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся