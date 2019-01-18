"За комуналку заплатив": голий чоловік в супермаркеті повеселив киян (фото)

У мережі будують припущення щодо причин такого дивного вчинку
Сьогодні, 18 січня, в київському супермаркеті "Сільпо", що на Шулявці, незворушно прогулювався абсолютно голий чоловік. Ресурс "ДТП KIEV.UA" опублікував у Facebook фото з місця "пригоди".
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
В повідомленні пабліка говориться, що "нудиста" застукали між відділом з консервами і прилавком з бананами.
"Нещасний бігав біля прилавка з бананами, не виявляв ознак якогось душевного розладу", - сказано в повідомленні.
Також відомо, що ексгібіціоніст зник ще до прибуття поліції.
Користувачі мережі вдосталь повеселитися над курйозним інцидентом і навіть порівняли його з "Термінатором", згадавши відому сцену з легендарного фільму.
Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua
Дехто навіть пожартував, що чоловік, очевидно заплатив за комуналку і газ, і тепер залишився ні з чим.
"Так будуть виглядати все після чергового подорожчання газу в травні на 20%. Зате - це Європа!", - написав Олексій Цуканов.
"Як нудно я живу",- журиться Павло Павлович.
Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua
Коментатори також припустили, що чоловік програв кому-то спір.
Скріншот коментарів: facebook.com/dtp.kiev.ua
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Google перейменував дитячі садки в крематорії.
До речі, Дональда Трампа висміяли за прийом у Білому домі з фастфудом.