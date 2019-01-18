"За коммуналку заплатил": голый мужчина в супермаркете повеселил киевлян (фото)

Коллаж РБК-Украина

В сети строят догадки относительно причин такого странного поступка

Сегодня, 18 января, в киевском супермаркете "Сильпо", что на Шулявке, невозмутимо прогуливался абсолютно голый мужчина. Ресурс "ДТП KIEV.UA" опубликовал в Facebook фото с места "происшествия".

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В сообщении паблика говорится, что "нудиста" застукали между отделом с консервами и прилавком с бананами.

"Несчастный бегал возле прилавка с бананами, не проявлял признаков какого-либо душевного расстройства", - сказано в сообщении.

Также известно, что эксгибиционист исчез еще до прибытия полиции.

Пользователи сети вдоволь повеселились над курьезным инцидентом и даже сравнили его с "Терминатором", вспомнив известную сцену из легендарного фильма.

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

Кое-кто даже сострил, что мужчина, очевидно заплатил за комуналку и газ, и теперь остался ни с чем.

"Так будут выглядеть все после очередного подорожания газа в мае на 20%. Зато - это Европа!", - написал Алексей Цуканов.

"Как скучно я живу",- сокрушается Павло Павлович.

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

Комментаторы также предположили, что мужчина проиграл кому-то спор.

Скриншот комментариев: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Google переименовал детские сады в крематории.

Кстати, Дональда Трампа высмеяли за прием в Белом доме с фастфудом.