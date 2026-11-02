Хризантемы в ноябре: как ухаживать за цветами, чтобы они пережили зиму

Какие хризантемы могут зимовать в открытом грунте

Не все хризантемы все равно хорошо переносят морозы. Некоторые сорта способны пережить зиму на клумбе, в то время как другие нуждаются в защите от низких температур.

Как объясняют специалисты Университета Миннесоты, важно различать морозостойкие многолетние хризантемы и декоративные сорта, предназначенные преимущественно для сезонного цветения.

В частности, специально выведенные зимостойкие сорта могут ежегодно возобновляться после прохладного сезона. В то же время многие декоративные хризантемы, которые продают в горшках, не приспособлены к зимовке под открытым небом.

Самого вида цветов недостаточно, чтобы определить их морозостойкость. Следует выяснить название сорта и проверить, какие минимальные температуры он выдерживает.

Даже морозостойким хризантемам нужна защита, если они растут в регионе с суровыми зимами.

Как ухаживать за еще цветущими хризантемами

Если в ноябре хризантемы остаются зелеными и продолжают цвести, торопиться с обрезкой не нужно. Прежде всего следует контролировать влажность почвы.

По рекомендациям Университета Иллинойса, хризантемы нуждаются в равномерном увлажнении, однако плохо переносят застой воды у корней.

В ноябре следует соблюдать несколько правил:

Проверяйте почву перед поливом. Если земля еще влажная, добавлять воду не нужно.

Если земля еще влажная, добавлять воду не нужно. Не допускайте пересыхания корней. Пока растение продолжает расти и цвести, ему необходима влага.

Пока растение продолжает расти и цвести, ему необходима влага. Следите за дренажом. В горшках вода должна свободно вытекать через отверстия, а на клумбе - не накапливаться у корней.

В горшках вода должна свободно вытекать через отверстия, а на клумбе - не накапливаться у корней. Удаляйте увядшие соцветия. Это поможет поддерживать аккуратный вид куста, пока продолжается цветение.

По мере приближения устойчивых морозов потребность в воде уменьшается. Поэтому полив нужно постепенно сокращать, ориентируясь на погоду и влажность почвы.

Особенно осторожными следует быть с хризантемами, приобретенными в конце осени.

Высаживать только что приобретенные цветущие хризантемы в ноябре рискованно. Растение может не успеть сформировать крепкую корневую систему до промерзания земли.

Если сорт подходит для многолетнего выращивания, безопаснее сохранить его зимой в защищенном месте, а весной высадить на клумбу после завершения заморозков.

Как защитить хризантемы на клумбе от морозов

Хорошо укоренившиеся морозостойкие хризантемы можно оставить в открытом грунте, если сорт приспособлен к местным зимним температурам.

Специалисты Virginia Cooperative Extension рекомендуют в течение первого года не торопиться с удалением стеблей и листьев до первых сильных заморозков. Они обеспечивают дополнительную защиту основания растения.

Чтобы подготовить кусты к зиме:

Убрать больные и поврежденные части растения. Убедитесь, что вокруг корней вода не застаивается. В конце осени, когда цветение завершается, покройте прикорневую зону рыхлой мульчей толщиной примерно 8-10 см. Для укрытия используйте хвойные иглы, измельченную кору, чистую солому или хвойные ветки.

Мульча помогает снизить резкие колебания температуры почвы. Это важно, поскольку повторное замерзание и оттаивание земли может выталкивать корни ближе к поверхности, где они становятся более уязвимыми к холоду.

В то же время укрытие должно оставаться рыхлым. Плотный мокрый слой может задерживать лишнюю влагу.

Весной, когда пройдет угроза сильных морозов, защитную мульчу можно постепенно отвернуть от основания кустов.

Когда обрезать хризантемы и как сохранить их в горшках

По рекомендациям Королевского садоводческого общества (RHS), после завершения цветения в конце осени хризантемы, которые готовят к зимнему хранению, можно обрезать, оставив стебли высотой примерно 20 см.

Однако это не означает, что все кусты нужно обрезать в начале ноября.

Если растение еще цветет, его можно оставить без обрезки. Для молодых кустов, которые будут зимовать на клумбе, также целесообразно хранить стебли по крайней мере до первых сильных заморозков.

Хризантемы в горшках нуждаются в особом внимании. Земля в небольших контейнерах промерзает быстрее, чем в открытом грунте, поэтому даже морозостойкие растения могут пострадать.

Чтобы сохранить горшковые хризантемы до весны:

Перенесите горшки в защищенное место. Лучше всего подойдет прохладное помещение, где температура не опускается ниже нуля. Для безморозного зимнего хранения RHS приводит ориентир около +4°C ночью.

Лучше всего подойдет прохладное помещение, где температура не опускается ниже нуля. Для безморозного зимнего хранения RHS приводит ориентир около +4°C ночью. Обеспечьте освещение, пока растение цветет. Не стоит сразу переносить зеленые цветущие кустарники в темное помещение.

Не стоит сразу переносить зеленые цветущие кустарники в темное помещение. После завершения цветения обрежьте стебли. Их можно укоротить примерно до 20 см.

Их можно укоротить примерно до 20 см. Сократите полив. Зимой почву нужно поддерживать слегка влажной, но не мокрой.

Зимой почву нужно поддерживать слегка влажной, но не мокрой. Не допускайте застоя воды. Убедитесь, что дренажные отверстия остаются открытыми.

Для зимнего хранения подойдут прохладная веранда, защищенная от морозов теплица или другое помещение с соответствующей температурой.

Важно учитывать, что обычный остекленный балкон без отопления не всегда защищает от промерзания горшков.

Если же хризантемы растут в открытом грунте, но сорт недостаточно морозостоек, после цветения их можно вырыть. Корни слегка присыпают влажным субстратом и хранят в прохладном помещении без морозов.

Весной растения постепенно приучают к внешним условиям и высаживают в сад после завершения заморозков.

Нужно ли подкармливать хризантемы в ноябре

В ноябре подкармливать хризантемы обычно уже не нужно.

В своем ноябрьском календаре садовых работ Королевское садоводческое общество рекомендует прекратить сезонное внесение удобрений, поскольку в конце осени активный рост растений замедляется или прекращается.

Питательные вещества, которые уже почти не усваивают растение, могут вымываться из почвы дождями.

Поэтому вместо дополнительной подкормки в ноябре следует сосредоточиться на защите корней, правильном поливе и подготовке хризантем к зимнему покою.