Как правильно высушить автомобильные коврики

В первую очередь рекомендуем достать коврики из автомобиля. Резиновые достаточно вытереть сухой тряпкой, а вот тканевые лучше хорошо промокнуть полотенцем, чтобы убрать излишек воды.

Если коврики сильно промокли, их лучше оставить сушиться отдельно в теплом помещении с хорошей вентиляцией. Не стоит возвращать их в салон, пока они полностью не высохнут.

Американская автомобильная ассоциация (AAA) рекомендует для ускорения сушки оставлять двери или окна открытыми в безопасном месте, использовать солнечное тепло и вентилятор для циркуляции воздуха.

Как убрать воду из-под ковриков в автомобиле

Это самый важный этап, ведь под тканевым покрытием может накапливаться гораздо больше влаги, чем кажется на первый взгляд.

Удалите остатки воды. Если на поверхности есть лужи, воспользуйтесь автомобильным пылесосом для влажной уборки. Обычный бытовой пылесос для этого не подходит;

Если на поверхности есть лужи, воспользуйтесь автомобильным пылесосом для влажной уборки. Обычный бытовой пылесос для этого не подходит; Промокните покрытие. Приложите сухие полотенца к мокрому участку и прижмите, чтобы они впитали воду;

Приложите сухие полотенца к мокрому участку и прижмите, чтобы они впитали воду; Организуйте циркуляцию воздуха. Направьте вентилятор на влажный пол и оставьте салон проветриваться в сухом месте;

Направьте вентилятор на влажный пол и оставьте салон проветриваться в сухом месте; Проверьте результат. Не ориентируйтесь только на сухую поверхность: подкладка под ковровым покрытием также должна быть сухой.

Подобную последовательность удаления воды рекомендует General Motors в инструкции 2025 года: сначала использовать пылесос для жидкости, затем полотенце и вентилятор.

Как не допустить появления плесени и запаха сырости

Важно не откладывать сушку. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) отмечает, что влажные материалы желательно высушивать в течение 24-48 часов: в большинстве случаев это помогает предотвратить развитие плесени.

Если вода попала глубоко под покрытие, самостоятельного проветривания может оказаться недостаточно. В таком случае требуется профессиональная сушка с частичным демонтажем салонного покрытия.

Не пытайтесь замаскировать запах ароматизаторами: они не устраняют источник влаги.

Почему автомобильные коврики постоянно мокрые

Если влага появляется снова, нужно искать причину, а не просто регулярно сушить салон.

Среди возможных причин:

вода попадает через уплотнители дверей или окон;

нарушена герметичность лобового стекла;

забиты дренажные каналы люка или системы кондиционирования;

вода скапливается после езды глубокими лужами;

есть повреждение кузова или его швов.

Обратите внимание, если под ковриками постоянно мокро, появился затхлый запах или слышно хлюпание воды во время движения, рекомендуем обратиться на СТО для проверки герметичности кузова и скрытых полостей.

Главное правило - не стоит возвращать мокрые коврики внутрь транспортного средства, пока пол под ними полностью не высохнет. Это поможет избежать плесени, неприятного запаха и дальнейшего повреждения салона.