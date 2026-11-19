Можно ли получить пенсию без единого года стажа

В Украине пенсию по возрасту назначают при наличии необходимого страхового стажа. Одного лишь достижения пенсионного возраста для этого недостаточно.

Страховой стаж - это период, в течение которого человек подлежал общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за него уплачивались страховые взносы.

Как объясняет Пенсионный фонд Украины, в 2026 году для выхода на пенсию по возрасту необходимо иметь:

в 60 лет - не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - от 23 лет страхового стажа;

в 65 лет - не менее 15 лет страхового стажа.

Если человек не имеет ни одного года страхового стажа, пенсию по возрасту ему не назначат даже после достижения 65 лет.

То же касается украинцев, которые имеют менее 15 лет стажа и не приобрели право на пенсию по другим предусмотренным законом основаниям.

Однако это не означает, что человек обязательно останется без финансовой поддержки. Для таких случаев государство предусмотрело отдельную социальную помощь.

Какие выплаты предусмотрены вместо пенсии

Украинцы, достигшие 65 лет, но не имеющие права на пенсию, могут обратиться за государственной социальной помощью лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью.

Эта выплата отличается от обычной пенсии. Она не зависит от количества отработанных лет, но для ее назначения необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям.

В соответствии с разъяснением Пенсионного фонда Украины от 26 октября 2026 года, право на такую помощь имеют люди, которые:

достигли 65-летнего возраста и не имеют права на пенсию;

не получают пенсию и отдельные другие социальные выплаты, определенные законодательством;

относятся к категории малообеспеченных лиц;

соответствуют требованиям относительно проживания в Украине.

При определении права на помощь учитывают материальное положение человека и его семьи.

В 2026 году для соответствующей проверки применяется прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, в размере 2 595 гривен.

Поэтому даже при полном отсутствии страхового стажа помощь не назначают автоматически. Сначала уполномоченный орган проверяет, соответствует ли заявитель установленным условиям.

Сколько платят украинцам без стажа в 2026 году

Размер государственной социальной помощи зависит от категории получателя и прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Согласно Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год", с 1 января прожиточный минимум для этой категории составляет 2 595 гривен.

Для людей в возрасте от 65 лет, не имеющих права на пенсию, базовый размер помощи определен на уровне 30% соответствующего прожиточного минимума. В 2026 году это составляет 778 гривен 50 копеек.

В то же время Пенсионный фонд в разъяснении от 26 октября отмечает, что фактическая выплата государственной социальной помощи должна быть не меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поэтому необходимо различать базовый расчет помощи и сумму, которую человек фактически получает с учетом предусмотренных законодательством гарантий.

Для лиц, которым назначена такая помощь, в 2026 году ориентиром являются 2 595 гривен в месяц. Окончательную сумму определяет Пенсионный фонд с учетом категории получателя и действующих правил начисления.

Куда обращаться, чтобы оформить помощь

С июля 2025 года назначением этого вида государственной социальной помощи занимается Пенсионный фонд Украины.

Согласно информации на портале Дія, подать документы можно через:

территориальные органы Пенсионного фонда Украины;

центры предоставления административных услуг;

уполномоченные органы местного самоуправления.

Также предусмотрена возможность подачи заявления через законного представителя или отправки документов по почте.

Для оформления помощи обычно необходимы:

заявление установленного образца;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка при наличии;

декларация о доходах и имущественном положении;

дополнительные документы в зависимости от обстоятельств заявителя.

Если человек никогда не работал официально и не имеет трудовой книжки, это само по себе не лишает его права обратиться за помощью.

Перечень необходимых документов лучше уточнить непосредственно при обращении, поскольку он может зависеть от конкретной ситуации.

Когда начинают выплачивать помощь

По общему правилу государственную социальную помощь назначают со дня обращения. Однако есть важное исключение для людей, которые только достигли 65-летнего возраста.

Если подать заявление не позднее чем через три месяца после 65-летия, помощь могут назначить со дня достижения этого возраста.

Если обратиться позже, выплаты обычно будут начисляться со дня обращения.

Для людей, достигших 65 лет и соответствующих условиям назначения, такая помощь устанавливается пожизненно.

Что делать, если для пенсии не хватает нескольких лет стажа

Если человек имеет определенный страховой стаж, но его недостаточно для назначения пенсии, ситуация может быть другой.

Например, украинец, которому исполнилось 60 лет, может не иметь необходимых 33 лет стажа, но впоследствии приобрести право на пенсию в 63 или 65 лет.

Также законодательство позволяет добровольно уплачивать страховые взносы, чтобы увеличить продолжительность страхового стажа.

В некоторых случаях предусмотрена возможность единовременной уплаты взносов за предыдущие периоды, когда человек не подлежал обязательному пенсионному страхованию.

Однако перед уплатой взносов стоит проверить свой страховой стаж и выяснить, поможет ли это получить право на пенсию. Сделать это можно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.