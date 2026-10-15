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Полезное 15 октября 2026, 16:24

Прогноз магнитных бурь до конца октября: даты усиления от NOAA

Какие дни будут спокойными и когда следует ожидать повышенной геомагнитной активности
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Магнитная буря и метеозависимая женщина (фото: Styler)
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В этот месяц ожидаются как спокойные периоды, так и дни с повышенной геомагнитной активностью. По предварительному прогнозу, показатели могут достигнуть уровня магнитной бури.

Styler рассказывает, как будет меняться геомагнитная активность с 15 по 31 октября и на какие даты приходится ее усиление.

Какова будет геомагнитная активность 15-20 октября

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 15 октября максимальный прогнозируемый Kp-индекс составляет 3. С 16 по 20 октября показатель снизится до 2, что соответствует спокойной геомагнитной обстановке.

В краткосрочном прогнозе NOOA на 15-20 октября также отмечено, что магнитных бурь уровня G1 или выше не ожидается.

Когда геомагнитная активность начнет расти

Рост активности прогнозируется с 21 октября, когда Kp-индекс поднимется до 3.

Уже 22-23 октября показатель может достигнуть 4. Это означает повышенную геомагнитную активность, но еще не магнитную бурю.

24 октября Kp индекс снизится до 3, а с 25 по 30 октября ожидается спокойная обстановка с показателем 2.

Когда прогнозируют магнитную бурю

Наибольшее усиление геомагнитной активности ожидается 31 октября. По предварительному прогнозу, Kp-индекс может достигнуть 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.

Это самый низкий уровень магнитных бурь по шкале NOAA. Сильных геомагнитных штормов до конца октября пока не прогнозируют.

В то же время, прогноз на несколько недель вперед может измениться. Более точные данные о возможной буре появятся ближе к указанной дате.

Что означает индекс Kp

Kp – это показатель, характеризующий уровень возмущения магнитного поля Земли. Его определяют по результатам наземных наблюдений за трехчасовые промежутки.

По шкале NOAA индекс имеет значение от 0 до 9:

  • Kp 0-2 – спокойная геомагнитная обстановка;
  • Kp 3 – неустойчивая обстановка;
  • Kp 4 – активная геомагнитная активность;
  • Kp 5 – слабая магнитная буря G1;
  • Kp 6-9 – магнитные бури от умеренного до экстремального уровня (G2-G5).

Магнитная буря начинается с показателя Kp 5. Поэтому повышение активности 22-23 октября еще не означает начала бури.

Почему возникают магнитные бури и на что они влияют

По объяснению Европейского космического агентства, Солнце постоянно испускает поток заряженных частиц - солнечный ветер. Иногда на Солнце происходят корональные выбросы массы, во время которых в космос попадают большие объемы плазмы.

Когда взбудораженный солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли, может возникнуть магнитная буря.

Сильные геомагнитные возмущения способны влиять на работу спутников, точность навигации, радиосвязи и электросети. Последствия зависят от интенсивности бури. Прогнозируемый на 31 октября уровень G1 относится к слабым геомагнитным штормам.

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