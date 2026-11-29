Почему важно подать заявление до 1 декабря

По правилам назначения жилищных субсидий, опубликованных Пенсионным фондом Украины, если человек обращается в течение двух месяцев от старта отопительного сезона, помощь назначают с его начала - при условии, что право на него возникло именно тогда.

В сезоне 2026-2027 годов это означает:

до 30 ноября включительно - субсидию могут назначить с 1 октября;

- субсидию могут назначить с 1 октября; с 1 декабря - помощь будут назначаться только с месяца обращения.

То есть, если человек впервые подаст документы в декабре, ему не компенсируют расходы на коммунальные услуги за октябрь и ноябрь.

Кому нужно срочно оформить субсидию

Обратите внимание, что не все украинцы должны повторно подавать документы. Для большинства уже получавших помощь домохозяйств Пенсионный фонд перечисляет субсидию на новый отопительный сезон автоматически.

Обратиться с заявлением и декларацией следует, если:

вы оформляете жилищную субсидию впервые;

летом вам отказали в назначении помощи, но сейчас право на нее появилось;

изменился состав домохозяйства или семьи одного из его членов;

изменился перечень коммунальных услуг, за которые нужно платить;

фактическое количество жителей отличается от количества зарегистрированных;

возникли другие обстоятельства, которые могут повлиять на право получать субсидию или ее размер.

Что важно помнить: если вы уже получали субсидию и никаких обстоятельств, влияющих на ее назначение, не изменилось, повторно обращаться в ПФУ не нужно.

Как подать заявление на субсидию онлайн

Чтобы не стоять в очереди, документы можно оформить через Интернет.

Для этого нужно:

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда;

Авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис" или другого доступного способа входа;

В разделе коммуникаций с ПФУ выбрать заявление на назначение жилищной субсидии;

Заполнить электронную форму и указать информацию о домохозяйстве;

Добавить необходимые документы и подписать заявление электронной подписью;

Отправить документы и проверить статус их обработки в личном кабинете.

Также оформить помощь можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда, по почте, через ЦНАП или уполномоченное лицо территориального общества.

Какие документы нужны для оформления

Для назначения жилищной субсидии обычно необходимы:

заявление о назначении жилищной субсидии;

право на доходы и расходы лиц, обращающихся за помощью.

Отметим, что в зависимости от обстоятельств могут потребоваться и дополнительные документы.

К примеру, договор аренды жилья, справки о доходах, документы, подтверждающие непроживание зарегистрированного лица по адресу или особые обстоятельства домохозяйства.

Если информация уже есть в государственных реестрах, повторно подтверждать не нужно.

Перед обращением рекомендуем проверить актуальный список документов на портале Пенсионного фонда.

Как узнать, назначили ли субсидию и сколько насчитали

После представления документов можно следить за их проработкой в личном кабинете на портале ПФУ.

Чтобы проверить сумму пособия:

Авторизируйтесь на портале Пенсионного фонда;

Откройте раздел "Моя субсидия";

Просмотрите информацию о назначенной помощи и ее размере.

Важно учитывать, что субсидию выплачивают в текущем месяце за предыдущий. То есть деньги за октябрь поступают в ноябре, за ноябрь - в декабре.

Поэтому тем, кто еще не обращался за помощью, следует не откладывать оформление до последнего дня. Если подать документы с 1 декабря, выплата будет назначена только с декабря, а не с начала отопительного сезона.