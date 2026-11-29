Сколько стоит хлеб

Стоимость хлеба весом 350 г в разных торговых сетях составляет от 18,01 до 35,40 грн.

АТБ - хлеб "Кулиничи Геркулес" тостовый с отрубями, 350 г - 34,90 грн.

Сильпо - хлеб "Царь-хлеб Президентский" столичный, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - хлеб "Царь Хлеб Гетманский" нарезанный, 350 г - 35,40 грн.

NOVUS - хлеб "Царь Хлеб Паланга" нарезанный, 350 г - 23,99 грн (акционная цена).

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 29 ноября (коллаж: Styler)

Гречка

Гречневая крупа остается одним из популярных продуктов для ежедневного питания. Мы проверили цены на упаковки весом 1 кг.

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 94,90 грн.

Сильпо - гречневая крупа "Премія", 1 кг - 54,99 грн (акционная цена).

Ашан - гречневая крупа Auchan, 1 кг - 85,90 грн.

NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 85,99 грн.

Выгоднее всего приобрести гречку в Сильпо, где сейчас действует скидка 15%. Разница между самой дешевой и самой дорогой позициями составляет 39,91 грн.

Молоко

В этой категории мы сравнили молоко жирностью от 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризованное 2,5% - 42,50 грн.

Сильпо - молоко "Селянське" ультрапастеризованное 2,5% - 39,99 грн (акционная цена).

Ашан - молоко "Лукавиця" пастеризованное 2,6% - 41,50 грн.

NOVUS - молоко пастеризованное 2,6% - 41,99 грн.

Подсолнечное масло

Для анализа выбрали рафинированное подсолнечное масло в бутылках объемом 500 мл.

АТБ - масло "Своя лінія" - 53,13 грн.

Сильпо - масло "Премія" - 54,99 грн (акционная цена).

Ашан - масло Auchan - 49,40 грн.

NOVUS - масло "Щедрий Дар" - 59,99 грн (акционная цена).

Сколько стоят яйца

Десяток куриных яиц первой категории в украинских супермаркетах стоит от 39,19 до 63,99 грн.

АТБ - яйца "Своя лінія", 10 шт. - 59,90 грн (акционная цена).

Сильпо - яйца "Від доброї курки Свіжість" С1, 10 шт. - 39,19 грн.

Ашан - яйца Auchan С1, 10 шт. - 63,30 грн.

NOVUS - яйца Marka Promo С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Выгоднее всего приобрести яйца в Сильпо. Разница между самой дешевой и самой дорогой упаковками составляет 24,80 грн.

Где дешевле всего купить базовый набор продуктов

Для сравнения стоимости продуктовой корзины мы выбрали пять базовых товаров: хлеб (350 г), молоко (900 г), гречку (1 кг), подсолнечное масло (500 мл) и куриные яйца (10 шт.).

Общая стоимость продуктового набора в разных супермаркетах составляет:

АТБ - 285,33 грн.

Сильпо - 207,17 грн.

Ашан - 275,50 грн.

NOVUS - 275,95 грн.

По состоянию на 29 ноября самую дешевую продуктовую корзину среди выбранных позиций предлагает Сильпо, а самую дорогую - АТБ. Разница в стоимости одинакового по количеству и весу набора продуктов составляет 78,16 грн.

Вместе с тем результаты касаются конкретных товаров, а не всего ассортимента супермаркетов. В разных магазинах могут быть более дешевые альтернативы, а цены зависят от акций и города.

Для анализа использовали предложения из онлайн-каталогов АТБ, Сильпо и платформы Zakaz.ua, где представлены товары NOVUS и Ашана.