Скільки коштує хліб

Вартість хліба вагою 350 г у різних торговельних мережах становить від 18,01 до 35,40 грн.

АТБ - хліб "Кулиничі Геркулес" тостовий з висівками, 350 г - 34,90 грн.

Сільпо - хліб "Цар-хліб Президентський" столичний, 350 г - 18,01 грн.

Ашан - хліб "Цар Хліб Гетьманський" нарізаний, 350 г - 35,40 грн.

NOVUS - хліб "Цар Хліб Паланга" нарізаний, 350 г - 23,99 грн (акційна ціна).

Ціни на продукти в супермаркетах станом на 29 листопада (колаж: Styler)

Гречка

Гречана крупа залишається одним із популярних продуктів для щоденного харчування. Ми перевірили ціни на упаковки вагою 1 кг.

АТБ - гречана крупа "Розумний вибір", 1 кг - 94,90 грн.

Сільпо - гречана крупа "Премія", 1 кг - 54,99 грн (акційна ціна).

Ашан - гречана крупа Auchan, 1 кг - 85,90 грн.

NOVUS - гречана крупа Marka Promo, 1 кг - 85,99 грн.

Найвигідніше придбати гречку в Сільпо, де наразі діє знижка 15%. Різниця між найдешевшою та найдорожчою позиціями становить 39,91 грн.

Молоко

У цій категорії ми порівняли молоко жирністю від 2,5% до 2,6% в упаковках по 900 г.

АТБ - молоко "Щоденний збір" пастеризоване 2,5% - 42,50 грн.

Сільпо - молоко "Селянське" ультрапастеризоване 2,5% - 39,99 грн (акційна ціна).

Ашан - молоко "Лукавиця" пастеризоване 2,6% - 41,50 грн.

NOVUS - молоко пастеризоване 2,6% - 41,99 грн.

Соняшникова олія

Для аналізу обрали рафіновану соняшникову олію в пляшках об'ємом 500 мл.

АТБ - олія "Своя лінія" - 53,13 грн.

Сільпо - олія "Премія" - 54,99 грн (акційна ціна).

Ашан - олія Auchan - 49,40 грн.

NOVUS - олія "Щедрий Дар" - 59,99 грн (акційна ціна).

Скільки коштують яйця

Десяток курячих яєць першої категорії в українських супермаркетах коштує від 39,19 до 63,99 грн.

АТБ - яйця "Своя лінія", 10 шт. - 59,90 грн (акційна ціна).

Сільпо - яйця "Від доброї курки Свіжість" С1, 10 шт. - 39,19 грн.

Ашан - яйця Auchan С1, 10 шт. - 63,30 грн.

NOVUS - яйця Marka Promo С1, 10 шт. - 63,99 грн.

Найвигідніше придбати яйця в Сільпо. Різниця між найдешевшою та найдорожчою упаковками становить 24,80 грн.

Де найдешевше купити базовий набір продуктів

Для порівняння вартості продуктового кошика ми обрали п'ять базових товарів: хліб (350 г), молоко (900 г), гречку (1 кг), соняшникову олію (500 мл) та курячі яйця (10 шт.).

Загальна вартість продуктового набору в різних супермаркетах становить:

АТБ - 285,33 грн.

Сільпо - 207,17 грн.

Ашан - 275,50 грн.

NOVUS - 275,95 грн.

Станом на 29 листопада найдешевший продуктовий кошик серед обраних позицій пропонує Сільпо, а найдорожчий - АТБ. Різниця у вартості однакового за кількістю та вагою набору продуктів становить 78,16 грн.

Водночас результати стосуються конкретних товарів, а не всього асортименту супермаркетів. У різних магазинах можуть бути дешевші альтернативи, а ціни залежать від акцій та міста.

Для аналізу використали пропозиції з онлайн-каталогів АТБ, Сільпо та платформи Zakaz.ua, де представлені товари NOVUS і Ашану.