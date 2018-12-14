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Акція "тепла зима": як троє сусідів роблять буржуйки для бійців на передовій

STYLERВійна    14.12.2018 - 19:51
Акція "тепла зима": як троє сусідів роблять буржуйки для бійців на передовій
Колаж РБК-Україна

Троє сусідів власноруч виготовляють буржуйки, які допоможуть зігрітися військовим на передовій

У місті Пологи троє сусідів роблять буржуйки для передової. Як пише місцеве видання "Пологівські вісті", Євген Лісогурський, Максим Суворов і Сергій Жучок одного разу зібралися в гаражі та зробили буржуйку, щоб зігрітися самим.

За розмовами та роботою у хлопців виникла ідея допомогти бійцям, котрі знаходяться на першій та другій лініях оборони. Євген – колишній військовий, тому й запропонував друзям допомогти побратимам.

Акція &quot;тепла зима&quot;: як троє сусідів роблять буржуйки для бійців на передовій

Євген за роботою (фото: instagram.com/_tsoy_19_91/)

"Робота у нас закипіла миттєво. Свою акцію ми назвали "тепла зима", а команду – "моноліт". Так, вечорами, після роботи, й працюємо над своїм проектом, – розповів Євген.

Люди допомагали хлопцям чим могли: електродами, кругами для болгарки.

"Ми відразу розповіли про свої наміри у соціальних мережах, і нам люди почали допомагати. Хто балон віддав, хто круги для болгарки приніс, хто електроди. Усього допомогу надало 14 осіб", – поділився хлопець.

 

Процес роботи (фото: instagram.com/_tsoy_19_91/)

На своїй сторінці Євген публікує процес роботи і дякує всім небайдужим за підтримку.

"Нам допомогло дуже багато хороших людей! Ми дуже вдячні їм за допомогу", – пише Лісогурський в Instagram.

Хлопці працюють і вдень, і вночі.

"Хочу хлопців на фронті підтримати буржуйками! Скоро виїзд! Працюємо і вдень і вночі!" – каже Євген.

Нагадаємо, раніше ми писали про презентацію благодійним фондом "Повернись живим" календаря, в якому показано, як війна впливає на мову – окремі слова набувають в лексиконі бійців іншого значення.

Також ми публікували історію тяжко пораненого ветерана, якому не хочуть допомагати з лікуванням на батьківщині. 

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