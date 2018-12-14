Акція "тепла зима": як троє сусідів роблять буржуйки для бійців на передовій

Троє сусідів власноруч виготовляють буржуйки, які допоможуть зігрітися військовим на передовій
У місті Пологи троє сусідів роблять буржуйки для передової. Як пише місцеве видання "Пологівські вісті", Євген Лісогурський, Максим Суворов і Сергій Жучок одного разу зібралися в гаражі та зробили буржуйку, щоб зігрітися самим.
За розмовами та роботою у хлопців виникла ідея допомогти бійцям, котрі знаходяться на першій та другій лініях оборони. Євген – колишній військовий, тому й запропонував друзям допомогти побратимам.
Євген за роботою (фото: instagram.com/_tsoy_19_91/)
"Робота у нас закипіла миттєво. Свою акцію ми назвали "тепла зима", а команду – "моноліт". Так, вечорами, після роботи, й працюємо над своїм проектом, – розповів Євген.
Люди допомагали хлопцям чим могли: електродами, кругами для болгарки.
"Ми відразу розповіли про свої наміри у соціальних мережах, і нам люди почали допомагати. Хто балон віддав, хто круги для болгарки приніс, хто електроди. Усього допомогу надало 14 осіб", – поділився хлопець.
Процес роботи (фото: instagram.com/_tsoy_19_91/)
На своїй сторінці Євген публікує процес роботи і дякує всім небайдужим за підтримку.
"Нам допомогло дуже багато хороших людей! Ми дуже вдячні їм за допомогу", – пише Лісогурський в Instagram.
Хлопці працюють і вдень, і вночі.
"Хочу хлопців на фронті підтримати буржуйками! Скоро виїзд! Працюємо і вдень і вночі!" – каже Євген.
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