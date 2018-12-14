Акция "теплая зима": как трое соседей делают буржуйки для бойцов на передовой

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Трое соседей собственноручно изготавливают буржуйки, которые помогут согреться военным на передовой

В городе Пологи трое соседей делают буржуйки для передовой. Как пишет местное издание "Пологовские вести", Евгений Лисогурский, Максим Суворов и Сергей Жучок однажды собрались в гараже и сделали буржуйку, чтобы согреться самим.

За разговорами и работой у ребят возникла идея помочь бойцам, которые находятся на первой и второй линиях обороны. Евгений – бывший военный, поэтому и предложил друзьям помочь собратьям.

Евгений за работой (фото: instagram.com/_tsoy_19_91/)

"Работа у нас закипела мгновенно. Свою акцию мы назвали "теплая зима", а команду – "монолит". Так, вечерами, после работы, и работаем над своим проектом, – рассказал волонтер.

Люди помогали ребятам чем могли: электродами, кругами для болгарки.

"Мы сразу рассказали о своих намерениях в социальных сетях, и люди начали помогать. Кто баллон отдал, кто круги для болгарки принес, кто электроды. Всего помощь оказало 14 человек", – поделился парень.

Процесс работы (фото: instagram.com/_tsoy_19_91/)

На своей странице Евгений публикует процесс работы и благодарит всем неравнодушным за поддержку.

"Нам помогло очень много хороших людей! Мы очень благодарны им за помощь", – пишет Лесогурский в Instagram.

Ребята работают и днем, и ночью.

"Хочу ребят на фронте поддержать буржуйками! Скоро выезд! Работаем и днем и ночью!" – говорит Евгений.

Напомним, ранее мы писали о презентации благотворительным фондом "Повернись живим" календаря, в котором показано, как война влияет на язык – отдельные слова приобретают в лексиконе бойцов другое значение.

Также мы публиковали историю тяжело раненого ветерана, которому не хотят помогать с лечением на родине.

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