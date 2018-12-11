"Війна калічить навіть слова": волонтери випустили благодійний арт-календар

Благодійний фонд "Повернись живим" представив календар (Фото: прес-служба)

Благодійні внески за календарі спрямують на закупівлю тепловізорів для українських військових

У Дніпрі у вівторок, 11 грудня, представили п'ятий благодійний арт-календар, темою якого у цьому році стали військові неологізми. Календар, презентований Благодійним фондом "Повернись живим", відображає вплив війни на мову.

Ідея календаря належить креативному директору Фонду Олексію Новікову, ілюстрації виконав український художник Олександр Ком’яхов.

На кажной сторінці календаря показана історія окремого слова, яке увійшло до лексикону військових.

Вперше для створення роботи Фонд залучив художника-ілюстратора, який створив серію зображень в стилі старої "енциклопедичної" графіки.

Фото: прес-служба

"Минулого року в нас були сюрреалістичні фото на тему військової їжі і це був дуже нестандартний календар. Цього ж року календар присвячений мові на війні", - зазначив засновник Фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Він додав, що багато з нас в побуті починають використовувати слова, яких раніше не було в нашій мові, наприклад: "плюс-плюс", "4-5-0" та інші.

"Цей календар графічно ілюструє ці слова, він звертає увагу на війну і закликає допомагати української армії", - наголосив Дейнега.

За кошти від першого замовлення календаря було придбано тепловізор, який сьогодні передали представнику 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

Календар можна замовити за цим посиланням. Усі благодійні внески за календарі будуть використані для закупівлі тепловізійної техніки для українських військових.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Харкові на благодійному мистецькому аукціоні ArtAid зібрали 985 тисяч гривень на користь волонтерів фронтовий медичної служби "Ульф".

Також ми писали про те, що нещодавно волонтер Станіслав Кушнаров поскаржився на байдужість українців до лікування ветерана АТО.

Нагадаємо, не так давно юна українка Марія Мовчан, яка вже 5 років зі своїми братами переписуються і дружать з першими особами держав, монархами, духовними лідерами та іншими світовими знаменитостями і закликають до світу і до допомоги дітям в усьому світі, опублікувала відеозвернення до президента України і попросила 1 гривню.

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Відео: РБК-Україна