"Война калечит даже слова": волонтеры выпустили благотворительный арт-календарь

Благотворительный фонд "Повернись живим" представил календарь (Фото: пресс-служба)

Благотворительные взносы за календари направят на закупку тепловизоров для украинских военных

В Днепре во вторник, 11 декабря, представили пятый благотворительный арт-календарь, темой которого в этом году стали военные неологизмы. Календарь, презентованный Благотворительным фондом "Повернись живим", отображает влияние войны на язык.

Идея календаря принадлежит креативному директору Фонда Алексею Новикову, иллюстрации выполнил украинский художник Александр Комьяхов.

На кажной странице календаря показана история отдельного слова, которое вошло в лексикон военных.

Впервые для создания работы Фонд привлек художника-иллюстратора, который создал серию изображений в стиле старой "энциклопедической" графики.

Фото: пресс-служба

"В прошлом году у нас были сюрреалистические фото на тему военной еды и это был очень нестандартный календарь. В этом году календарь посвящен языку на войне", - отметил основатель Фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега.

Он добавил, что многие из нас в быту начинают использовать слова, которых раньше не было в нашем языке, например: "плюс-плюс", "4-5-0" и другие.

"Этот календарь иллюстрирует графически эти слова, он обращает внимание на войну и призывает помогать украинской армии", - подчеркнул Дейнега.

За средства от первого предзаказа календаря был приобретен тепловизор, который сегодня передали представителю 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Календарь можно заказать по этой ссылке. Все благотворительные взносы за календари будут использованы для закупки тепловизионной техники для украинских военных.

Как сообщалось ранее, недавно в Харькове на благотворительном художественном аукционе ArtAid собрали 985 тысяч гривен в пользу волонтеров фронтовой медицинской службы "Ульф".

Также мы писали о том, что недавно волонтер Станислав Кушнаров пожаловался на равнодушие украинцев к лечению ветерана АТО.

Напомним, не так давно юная украинка Мария Мовчан, которая уже 5 лет со своими братьями переписываются и дружат с первыми лицами государств, монархами, духовными лидерами и другими мировыми знаменитостями и призывают к миру и к помощи детям во всем мире, опубликовала видеообращение к президенту Украины и попросила 1 гривну.

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Видео: РБК-Украина