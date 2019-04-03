Янгол небесного легіону: в Авдіївці загинув доброволець ДУК, кавалер ордена (фото)

На Донбасі загинув 27-річний український воїн Роман Федоришин з позивним Федя, кавалер ордена "Лицарський Хрест добровольця". Це сталося увечері 2 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил, повідомили у прес-службі Львівської обласної ради на сторінці в Facebook.

Роман родом з Ходорова Жидачівського району Львівської області. Народився 4 травня 1991 року.

Після Революції Гідності в 2014 році він відправився добровольцем в зону АТО на Донбасі. Під час боїв з окупантами двічі був поранений.

Роман служив у Добровольчому українському корпусі "Правий сектор". Був бійцем Першої Окремої штурмової роти.

Фото: доброволець Роман Федоришин з позивним Федя

Герой загинув в Авдіївці Донейкой області в результаті ДТП, розповів координатор групи "Інформаційне опір-ПІВДЕНЬ", доброволець 8-го окремого батальйону УДА Аратта Сергій Братчук.

"Надзвичайний воїн : пройшов Майдан, всі роки війни воював в складі Правого Сектору. Брав участь не в одному запеклому бої, був важко поранений при штурмі "Алмазів". Вічна слава і пам'ять!" - написав він у соцмережі.

Поранення Федоришин отримав тиждень тому під Авдіївкою.

Легендарний воїн, доброволець Володимир Рагеша з позивним Санта написав, що думав, що у Романа "ніколи не сяде батарейка і він буде жити вічно". Також він розповів, як нещодавно Федя отримав поранення в бою.

"Федя... 120-ка розірвалася близько, коли приймали "Алмази". У нього живіт, як решето і уламок прямо посеред лоба.

- Один Санта, ви не придставляете - я біг до Тенгрі, як до рідного батька не бігають.

Витягнули. Вилікувався. Повернувся. Ми дражнили його Бронєлобим... Пацан. Надзвичайно хоробрий. На інстинктах війни. З постійною ухмилочкою до всього світу. І вчора його не стало.А сльози скінчилися. Лише неймовірна туга і злість. До ненависті. Спочивай з миром, воїн. Зустрінемося, брате", - написав він у мережі.

Фото: кавалер ордена Лицарського Хреста добровольця Роман Федоришин

"Чорні квітневі дні... Знову втрати. В зоні бойових дій загинув боєць ДУК "Правий сектор" з міста Ходорів Львівської області - Роман Федоришин "Федя"! За час війни, він отримав важкі поранення, але повертався знову і знову в бій. Вічна пам'ять, Герой, який не згасав, не втомлювався. Беремо приклад, смерть окупантам. За кожного вбитого українця вони мають втратити десять, сто своїх. Тільки Перемога - жодного перемир'я з ворогами та їх сепаратистськими покручами!" - написав у мережі журналіст Михайло Ухман.

"Ми тільки бачилися два тижні тому у Львові, на нагородження, де Роман Федоришин був нагороджений Лицарським Хрестом добровольців. Він мій земляк, доброволець. З 2014 на фронті. Отримав важке поранення на війні. Жидачівська ЦРЛ нас познайомила... йому там не хотіли давати групу... ганяли по коридорах і кабінетах лікарні... Під натиском і підтримки побратимів нарешті дали...

Отримавши важке пораннення в живіт, кишечник... майже як мій син Роман... до речі вони тезки... Без частини кишечника, проте Роман Федоришин (Федя) знову і знову повертався на війну. І після нагородження знову поїхав захищати Україну!

...Він був і залишився Людиною! Ніколи не скаржився на здоров'я. Добрий і радісний завжди. У ньому було стільки життя. Вчора його не стало... Федя... Вічна пам'ять і Царство Небесне Герою!" - розповів доброволець Володимир Кулак на сторінці в Facebook.

"Янгол небесного легіону. Царюй, сину України. Героям слава!" - написала в мережі волонтерка Галина Абрам'юк.

У Романа залишилася 3-річна донька Вікторія.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня на Донбасі в районі проведення ООС загинули двоє військових ВСУ Яна Червона з позивним "Відьма" та Сергій Мілютін. Яна була не тільки полеметчицей бтальона "Донбас", але і известым волонтером і блогером. Будинки в Харкові на неї чекали двоє дітей.

Нагадаємо, що на фронті на Донбасі в зоні проведення ООС у березні 2019 року загинули десять українських військових.

Крім того, в останній день березня на Донбасі в зоні ООС помер воїн ЗСУ Дмитро. У хлопця 31 березня у власний день народження зупинилося серце прямо на бойовому посту.