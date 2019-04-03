Ангел небесного легиона: в Авдеевке погиб доброволец ДУК, кавалер ордена (фото)

На Донбассе погиб 27-летний украинский воин Роман Федоришин с позывным Федя, кавалер ордена "Рыцарский Крест добровольца". Это произошло вечером 2 апреля в районе проведения операции Объединенных сил, сообщили в пресс-службе Львовского областного совета на странице в Facebook.

Роман родом из Ходорова Жидачковского района Львовской области. Родился 4 мая 1991 года.

После Революции Достоинства в 2014 году он отправился добровольцем в зону АТО на Донбассе. Во время боев с оккупантами дважды был ранен.

Роман служил в Добровольческом украинском корпусе "Правый сектор". Был бойцом Первой Отдельной штурмовой роты.

Фото: доброволец Роман Федоришин с позывным Федя

Герой погиб в Авдеевке Донейкой области в результате ДТП, рассказал координатор группы "Информационное сопротивление-ЮГ", доброволець 8-го отдельного батальона УДА Аратта Сергей Братчук.

"Чрезвычайный воин: прошел Майдан, все годы войны воевал в составе Правого сектора. Участвовал не в одном ожесточенном бою, был тяжело ранен при штурме "Алмазов". Вечная слава и память!" - написал он в соцсети.

Ранение Федоришин получил неделю назад под Авдеевкой.

Легендарный воин, доброволец Владимир Рагеша с позывным Санта написал, что думал, что у Романа "никогда не сядет батарейка и он будет жить вечно". Также он рассказал, как недавно Федя получил ранение в бою.

"Федя... 120-ка разорвалась близко, когда принимали "Алмазы". У него живот, как решето и осколок прямо посреди лба.

- Друг Санта, вы не придставляете - я бежал к Тенгри, как к родному отцу не бегают.

Вытащили. Вылечился. Вернулся. Мы дразнили его Бронелобым... Пацан. Необычайно храбрый. На инстинктах войны. С постоянной ухмилочкою ко всему миру. И вчера его не стало.А слезы кончились. Только невероятная тоска и злоба. До ненависти. Покойся с миром, воин. Встретимся, брат", - написал он в сети.

Фото: кавалер ордена Рыцарского Креста добровольца Роман Федоришин

"Черные апрельские дни... Опять потери. В зоне боевых действий погиб боец ДУК "Правый сектор" из города Ходоров Львовской области - Роман Федоришин "Федя"! За время войны, он получал тяжелые ранения, но возвращался снова и снова в бой. Вечная память, Герой, который не угасал, не уставал. Берем пример, смерть оккупантам. За каждого убитого украинца они должны потерять десять, сто своих. Только Победа - никакого перемирия с врагами и их сепаратистскими уродами!" - написал в сети журналист Михаил Ухман.

"Мы только виделись две недели назад во Львове, на награждении, где Роман Федоришин был награжден Рыцарским Крестом добровольцев. Он мой земляк, доброволец. С 2014 на фронте. Получил тяжелое ранение на войне. Жидачевская ЦРБ нас познакомила... ему там не хотели давать группу... гоняли по коридорам и кабинетам больницы... Под нажимом и поддержке побратимов наконец дали...

Получив тяжелое пораннення в живот, кишечник... почти как мой сын Роман... кстати они тезки... Без части кишечника, однако Роман Федоришин (Федя) снова и снова возвращался на войну. И после награждения снова поехал защищать Украину!

...Он был и остался Человеком! Никогда не жаловался на здоровье. Добрый и радостный всегда. В нем было столько жизни. Вчера его не стало... Федя... Вечная память и Царство Небесное Герою!" - рассказал доброволец Владимир Кулак на странице в Facebook.

"Ангел небесного легиона. Царствуй, сын Украины. Героям слава!" - написала в сети волонтер Галина Абрамьюк.

У Романа осталась 3-летняя дочь Виктория.

Как сообщалось ранее, 2 апреля на Донбассе в районе проведения ООС погибли двое военных ВСУ Яна Червоная с позывным "Ведьма" и Сергей Милютин. Яна была не только полеметчицей бтальона "Донбасс", но и известым волонтером и блогером. Дома в Харькове ее ждали двое детей.

Напомним, что на фронте на Донбассе в зоне проведения ООС в марте 2019 года погибли десять украинских военных.

Кроме того, в последний день марта на Донбассе в зоне ООС скончался воин ВСУ Дмитрий. У парня 31 марта в собственный день рождения остановилось сердце прямо на боевом посту.