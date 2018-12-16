Бойовиків змусили "відповісти" за загибель бійця ЗСУ

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Бойовики продовжують порушувати Мінські домовленості

У мережі розповіли, що за добу на Донбасі були ліквідовані відразу кілька терористів. Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних сил в Facebook.

Так, 15 грудня російські бойовики порушили Мінські домовленністю 12 раз, використовуючи при цьому заборонену зброю.

"Зокрема, ворог відкрив вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм по позиціях ООС у населеному пункті Кримське у Луганському напрямку, а також в районі селищ Гнутово і Водяне у Маріупольському напрямку", - йдеться в повідомленні.

В результаті бойових дій, підкреслюється в повідомленні, були ліквідовані три терориста. Ще вісім отримали поранення.

Скріншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил 15 грудня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі озброєння, заборонену Мінськими угодами, один український військовий загинув, один поранений.

Як повідомлялося раніше, на території окупованого Донбасу розкрили хитру схему бойовиків з доставки боєприпасів на передову. Як з'ясувалося, для цього використовують транспорт, який раніше був вилучений у місцевих жителів