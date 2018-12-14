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На Донбассе сорвали провокацию боевиков РФ

STYLERВойна    14.12.2018 - 10:22
На Донбассе сорвали провокацию боевиков РФ
Фото: Мины (Прес-центр АТО/facebook.com/GeneralStaff.ua)

Неладное учуяли саперы

Украинским военнослужащим удалось предотвратить опасную провокацию российских боевиков, которые заложили под местный водопровод взрывное устройство. Об этом говорится на странице Операции объединенных Сил в Facebook.

"В ходе осмотра местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащие одного из саперных подразделений центра разминирования и мотопехотной бригады обнаружены и обезврежены самодельные взрывчатые устройства, заложенные под водопроводом "Сиверский Донец-Донбасс", который поставляет водой населенный пункты Торецка, Горловки, Донецка и других населенных пунктов Донбасса", - говорится в сообщении.

Более того, в штабе ООС рассказали, что им удалось разминировать водопровод.

"Благодаря умелым и своевременным действиям военных саперов, планы террористов были сорваны. У мирных жителей Донбасса будет питьевая вода", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, ранее был опубликован удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС.

Также мы писали о том, что 4 декабря на Донбассе погиб старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Богдан Геннадиевич Хлевной.

Напомним, военнослужащий Виктор, который посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу и давно связал свою жизнь с силовыми структурами, рассказал свою трогательную историю

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