"Земля ему стекловатой": в сети показали уничтоженного на Донбассе террориста

Обстоятельства смерти неизвестны
Боец ВСУ решил показать в сети фото убитого с Донбасса террориста, который решил "спрятаться" в российском городе Калуга. Соответствующий пост Анатолий Штефан-Штирлиц разместил на своей странице в Facebook.
"12.12.2018 года пополнилась очередным бойцов. Булгаков Павел "Борода". Луганск-Калуга. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина", - говорится в сообщении.
Фото: убитый террорист с Донбасса (facebook.com/ukrop.bc)
Обратим внимание, что новость вызвала море гневных комментариев со стороны пользователей сети.
"Земля ему стекловатой", - сказал пользователь Андрей Сухраков.
"Осталось зажмурить "Сифона", - подчеркнул юзер Сергей Кондратюк.
"Предателю железобетон", - уточнил Иван Ракич.
Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)
Как сообщалось, ранее был опубликован удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС.
Также мы писали о том, что 4 декабря на Донбассе погиб старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Богдан Геннадиевич Хлевной.
Напомним, военнослужащий Виктор, который посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу и давно связал свою жизнь с силовыми структурами, рассказал свою трогательную историю.
Видео: РБК-Украина