"Земля ему стекловатой": в сети показали уничтоженного на Донбассе террориста

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Обстоятельства смерти неизвестны

Боец ВСУ решил показать в сети фото убитого с Донбасса террориста, который решил "спрятаться" в российском городе Калуга. Соответствующий пост Анатолий Штефан-Штирлиц разместил на своей странице в Facebook.

"12.12.2018 года пополнилась очередным бойцов. Булгаков Павел "Борода". Луганск-Калуга. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

Фото: убитый террорист с Донбасса (facebook.com/ukrop.bc)

Обратим внимание, что новость вызвала море гневных комментариев со стороны пользователей сети.

"Земля ему стекловатой", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Осталось зажмурить "Сифона", - подчеркнул юзер Сергей Кондратюк.

"Предателю железобетон", - уточнил Иван Ракич.

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Как сообщалось, ранее был опубликован удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС.

Также мы писали о том, что 4 декабря на Донбассе погиб старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Богдан Геннадиевич Хлевной.

Напомним, военнослужащий Виктор, который посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу и давно связал свою жизнь с силовыми структурами, рассказал свою трогательную историю.

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Видео: РБК-Украина