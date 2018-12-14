ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Земля ему стекловатой": в сети показали уничтоженного на Донбассе террориста

STYLERВойна    14.12.2018 - 09:50
"Земля ему стекловатой": в сети показали уничтоженного на Донбассе террориста
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Обстоятельства смерти неизвестны

Боец ВСУ решил показать в сети фото убитого с Донбасса террориста, который решил "спрятаться" в российском городе Калуга. Соответствующий пост Анатолий Штефан-Штирлиц разместил на своей странице в Facebook.

"12.12.2018 года пополнилась очередным бойцов. Булгаков Павел "Борода". Луганск-Калуга. Обстоятельства требуют уточнения. Все будет Украина", - говорится в сообщении.

&quot;Земля ему стекловатой&quot;: в сети показали уничтоженного на Донбассе террориста

Фото: убитый террорист с Донбасса (facebook.com/ukrop.bc)

Обратим внимание, что новость вызвала море гневных комментариев со стороны пользователей сети.

"Земля ему стекловатой", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Осталось зажмурить "Сифона", - подчеркнул юзер Сергей Кондратюк.

"Предателю железобетон", - уточнил Иван Ракич.

&quot;Земля ему стекловатой&quot;: в сети показали уничтоженного на Донбассе террориста

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Как сообщалось, ранее был опубликован удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС.

Также мы писали о том, что 4 декабря на Донбассе погиб старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Богдан Геннадиевич Хлевной.

Напомним, военнослужащий Виктор, который посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу и давно связал свою жизнь с силовыми структурами, рассказал свою трогательную историю

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

"Билет на свободу": истории пленных на Донбассе поразили сеть На Донбассе за день погиб один украинский военный
Новости Украины боевикиДонбасстеррористы
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь