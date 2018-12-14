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"Земля йому скловатою": в мережі показали знищеного на Донбасі терориста

STYLERВійна    14.12.2018 - 09:50
"Земля йому скловатою": в мережі показали знищеного на Донбасі терориста
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Обставини смерті невідомі

Боєць ЗСУ вирішив показати в мережі фото вбитого з Донбасу терориста, який вирішив "сховатися" в російському місті Калуга. Відповідний пост Анатолій Штефан-Штірліц розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"12.12.2018 року поповнилася черговим бійців. Булгаков Павло "Борода". Луганськ-Калуга. Обставини вимагають уточнення. Все буде Україна", - йдеться в повідомленні.

&quot;Земля йому скловатою&quot;: в мережі показали знищеного на Донбасі терориста

Фото: убитий терорист з Донбасу (facebook.com/ukrop.bc)

Звернемо увагу, що новина викликала море гнівних коментарів з боку користувачів мережі.

"Земля йому скловатою", - сказав користувач Андрій Сухраков.

"Залишилося заплющити "Сифона", - підкреслив юзер Сергій Кондратюк.

"Зраднику залізобетон", - уточнив Іван Ракич.

&quot;Земля йому скловатою&quot;: в мережі показали знищеного на Донбасі терориста

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

Як повідомлялося, раніше був опублікований дивно емоційний текст про жінок України, які перебувають у зоні ООС.

Також ми писали про те, що 4 грудня на Донеччині загинув старший солдат 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Богдан Геннадійович Хлівний.

Нагадаємо, військовослужбовець Віктор, який присвятив все своє свідоме життя службі України та її народу і давно зв'язав своє життя з силовими структурами, розповів свою зворушливу історію.

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