"Билет на свободу": истории пленных на Донбассе поразили сеть

Фото: коллаж РБК-Украина

В плену боевиков на на Донбассе по официальным данным находятся более 100 военных и гражданских украинцев

В Киеве на Майдане Незалежности в субботу, 15 декабря, состоится акция в поддержку украинских военнопленных и гражданских заложников на оккупированных районах на Донбассе. Как сообщили в четверг, 13 декабря, в Благотворительном фонде "Повернись живим" на странице в Facebook, мероприятие должно привлечь внимание к судьбе пленников.

Акция "Билет на свободу. Его должны получить все пленные" начнется в 11 утра.

Согласно официальным данным, в плену боевиков из группировок "Л/ДНР" на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях находятся более 100 военных и гражданских украинцев. Волонтеры отмечают, что на самом деле их количество может быть намного больше.

В Фонде рассказали истории некоторых пленников.

Богдан Пантюшенко - командир танка 1-й танковой бригады, имеет позывной Броня.

Богдан Пантюшенко (Фото: facebook.com/backandalive)

В плену боевиков он с января 2015 года. Это произошло в районе поселка Спартак. Накануне танк Пантюшенко вместе с другими должен был выйти к Путиловского моста, закрепиться и обеспечить проход саперов. Те планировали взорвать мост, по которому боевики выдвигались из Донецка, чтобы атаковать позиции украинских военных в новом терминале аэропорта. Но танк подбили, а экипаж взяли в плен.

Первые три месяца над раненым Богданом и его собратьями издевались "казаки войска донского": били, пытали электрошокером. Уже 2,5 года он не имеет возможности поговорить с семьей по телефону, а год - и передать письмо.

В одном из последних Богдан написал жене: "Я готов к любому развитию событий. Точнее - не готов, а смирился с тем, что от меня ничего не зависит".

Станислав Асеев был журналистом в Макеевке. Когда к дому пришла "русская весна", он не выехал на подконтрольную Украине территорию, а стал писать правдивые материалы об оккупации "изнутри", находясь в Донецке.

Станислав Асеев (Фото: facebook.com/backandalive)

Под псевдонимами Станислав Васин и Джерри Томс он сотрудничал с изданиями "Зеркало недели" и "Радио Свобода".

Боевики боевики похитили его в июне 2017 года, пытали электрическим током и выбили из Станислава "признание" в якобы сотрудничестве с разведкой. Более полутора лет его ждут мама и старушка, живущих на оккупированной территории.

Сергей Иванчук - начальник инженерной службы 8-го полка спецназначения из Хмельницкого. Он отправился на Донбасс в апреле 2014 года. В плену - с февраля 2017 года.

Сергей Иванчук (Фото: facebook.com/backandalive)

Через месяц после исчезновения Сергея в Луганске боевики выложили в сеть видео, на котором офицер весь в синяках утверждает, что якобы выполнял задание по уничтожению "начальника управления народного милиции "ЛНР"" Олега Анащенко.

Таким, как на том видео, жена Сергея Виктория никогда не видела мужа: подавленный, с неподвижной, скорее всего сломанной рукой, он заучил текст "признания" на память, как его заставили сделать палачи.

Сейчас Сергей вместе со своим собратом Иваном Деев содержатся в СИЗО Луганска в полной изоляции. Две дочери, которые ждут его дома, за это время ни разу не услышали голос отца и не получили хотя бы какое-то письмо.

"После крайнего масштабного обмена военнопленными и гражданскими заложниками прошел год. Тогда, 27 декабря 2017 года, Украине удалось забрать из оккупированных ОРДЛО 73 пленника. Зато оккупантам отдали 233 человека", - напомнили в Фонде.

Скрин: facebook.com/backandalive

В комментариях к сообщению волонтеров неравнодушные высказывают возмущение действиями российских оккупантов, которые контролируют ОРДЛО, и призывают пленников держаться и молятся за них:

"Пусть ваши ангелы донесут до вас слова поддержки, держитесь ребята!";

"Так страшно читать... 21 век!";

"Как им передать слова поддержки... держитесь, мы вас ждем";

"Боже храни своих детей!";

"Ребята держитесь. Силы Вам и здоровья"...

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

"Прошу у Бога защиты всех пленных и их освобождение";

"Боже Милосердный долготерпелив и многомилостив, умилосердись над нашими воинами, военнопленными. Дай им силы выдержать все муки. Спаси их и сохрани";

"Останьтесь живыми и вернитесь.... Мы ждем вас!"...

Скрин комментариев: facebook.com/backandalive

Как сообщалось, ранее был опубликован удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС.

Также мы писали о том, что 4 декабря на Донбассе погиб старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Богдан Геннадиевич Хлевной.

Напомним, военнослужащий Виктор, который посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу и давно связал свою жизнь с силовыми структурами, рассказал свою трогательную историю.

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Видео: РБК-Украина