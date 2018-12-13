"Квиток на волю": історії полонених на Донбасі вразили мережу

Фото: колаж РБК-Україна

В полоні бойовиків на Донбасі за офіційними даними знаходяться понад 100 військових і цивільних українців

У Києві на Майдані Незалежності у суботу, 15 грудня, відбудеться акція на підтримку українських військовополонених та цивільних заручників на окупованих районах на Донбасі. Як повідомили в четвер, 13 грудня, у Благодійному фонді "Повернись живим" на сторінці Facebook, захід має привернути увагу до долі бранців.

Акція "Квиток на волю. Його мають отримати всі полонені" почнеться об 11 ранку.

Згідно з офіційними даними, в полоні бойовиків угрупованнь "Л/ДНР" на окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях знаходяться понад 100 військових і цивільних українців. Волонтери зазначають, що насправді їх кількість може бути набагато більшою.

У Фонді розповіли історії деяких полонених.

Богдан Пантюшенко - командир танка 1-ї танкової бригади, має позивний Броня.

Богдан Пантюшенко (Фото: facebook.com/backandalive)

В полоні бойовиків він від січня 2015 року. Це сталося в районі селища Спартак. Напередодні танк Пантюшенка разом з іншими мав вийти до Путилівського мосту, закріпитися і забезпечити прохід саперів. Ті планували підірвати міст, по якому бойовики висувалися з Донецька, щоб атакувати позиції українських військових у новому терміналі аеропорту. Але танк підбили, а екіпаж взяли в полон.

Перші три місяці над пораненим Богданом і його побратимами знущалися "козаки війська донського": били, катували електрошокером. Вже 2,5 роки він не має можливості поговорити з родиною по телефону, а рік - і передати листа.

В одному з останніх Богдан написав дружині: "Я готовий до будь-якого розвитку подій. Точніше - не готовий, а змирився з тим, що від мене нічого не залежить".

Станіслав Асєєв був журналістом у Макіївці. Коли до будинку прийшла "русская весна", він не виїхав на підконтрольну Україні територію, а став писати правдиві матеріали про окупацію "зсередини", перебуваючи в Донецьку.

Станіслав Асєєв (Фото: facebook.com/backandalive)

Під псевдонімами Станіслав Васін і Джеррі Томс він співпрацював з виданнями "Дзеркало тижня" та "Радіо Свобода".

Бойовики бойовики викрали його в червні 2017 року, катували електричним струмом і вибили зі Станіслава "визнання" у нібито співпраці з розвідкою. Більше півтора років його чекають мама і бабуся, які живуть на окупованій території.

Сергій Іванчук - начальник інженерної служби 8-го полку спецпризначення з Хмельницького. Він подався на Донбас у квітні 2014 року. В полоні - з лютого 2017 року.

Сергій Іванчук (Фото: facebook.com/backandalive)

Через місяць після зникнення Сергія в Луганську бойовики виклали в мережу відео, на якому офіцер весь у синцях стверджує, що нібито виконував завдання по знищенню "начальника управління народної міліції "ЛНР"" Олега Анащенка.

Таким, як на тому відео, дружина Сергія Вікторія ніколи не бачила чоловіка: пригнічений, з нерухомою, швидше за все зламаною рукою, він завчив текст "визнання" на пам'ять, як його змусили зробити кати.

Зараз Сергій разом зі своїм побратимом Іваном Дєєвим утримуються у СІЗО Луганська у повній ізоляції. Дві дочки, які чекають його будинку, за цей час жодного разу не почули голос батька і не отримали хоча б якийсь лист.

"Після крайнього масштабного обміну військовополоненими і цивільними заручниками минув рік. Тоді, 27 грудня 2017 року Україні вдалося забрати з окупованих ОРДЛО 73 бранця. Зате окупантам віддали 233 людини", - нагадали у Фонді.

Скрін: facebook.com/backandalive

У коментарях до повідомлення волонтерів небайдужі висловлюють обурення діями російських окупантів, які контролюють ОРДЛО, і закликають бранців триматися і моляться за них:

"Хай ваші ангели донесуть до вас слова підтримки, тримайтеся хлопці!";

"Так страшно читати... 21 століття!";

"Як їм передати слова підтримки... тримайтеся, ми вас чекаємо";

"Боже бережи своїх дітей!";

"Хлопці тримайтеся. Сили Вам і здоров'я"...

Скрін коментарів: facebook.com/backandalive

"Прошу у Бога захисту всіх полонених і їх звільнення";

"Боже Милосердний, довготерпеливий та многомилостивий, умилосердись над нашими воїнами, військовополоненими. Дай їм сили витримати всі муки. Спаси їх і збережи";

"Залишіться живими і поверніться.... Ми чекаємо вас!"...

Скрін коментарів: facebook.com/backandalive

Як повідомлялося, раніше був опублікований дуже емоційний текст про жінок України, які перебувають у зоні ООС.

Також ми писали про те, що 4 грудня на Донеччині загинув старший солдат 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Богдан Геннадійович Хлівний.

Нагадаємо, військовослужбовець Віктор, який присвятив все своє свідоме життя службі України та її народу і давно зв'язав своє життя з силовими структурами, розповів свою зворушливу історію.

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Відео: РБК-Україна