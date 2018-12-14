На Донбасі зірвали провокацію бойовиків РФ

Фото: Міни (Прес-центр АТО/facebook.com/GeneralStaff.ua)

Недобре відчули сапери

Українським військовослужбовцям вдалося запобігти небезпечну провокацію російських бойовиків, які заклали під місцевий водопровід вибуховий пристрій. Про це йдеться на сторінці Операції об'єднаних Сил в Facebook.

"В ході огляду місцевості, що прилягає до лінії зіткнення, військовослужбовці одного з саперних підрозділів центру розмінування та мотопіхотної бригади виявлені і знешкоджені саморобні вибухові пристрої, закладені під водопроводом "Сіверський Донець-Донбас", який постачає водою населений пункти Торецка, Горлівки, Донецька та інших населених пунктів Донбасу", - йдеться в повідомленні

Більш того, в штабі ООС розповіли, що їм вдалося розмінувати водопровід.

"Завдяки вмілим і своєчасним діям військових саперів, плани терористів були зірвані. У мирних жителів Донбасу буде питна вода", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше був опублікований дивно емоційний текст про жінок України, які перебувають у зоні ООС.

Також ми писали про те, що 4 грудня на Донеччині загинув старший солдат 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Богдан Геннадійович Хлівний.

Нагадаємо, військовослужбовець Віктор, який присвятив все своє свідоме життя службі України та її народу і давно зв'язав своє життя з силовими структурами, розповів свою зворушливу історію.

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Відео: РБК-Україна