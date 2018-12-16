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Боевиков заставили "ответить" за гибель бойца ВСУ

STYLERВойна    16.12.2018 - 12:35
Боевиков заставили "ответить" за гибель бойца ВСУ
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Боевики продолжают нарушать Минские договоренности

В сети рассказали, что за сутки на Донбассе были ликвидированы сразу несколько террористов. Об этом говорится на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Так, 15 декабря российские боевики нарушили Минские договоренности 12 раз, используя при этом запрещенное оружие.

"В частности, враг открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм по позициях ООС в населенном пункте Крымское в Луганском направлении, а также в районе поселков Гнутово и Водяное в Мариупольском направлении", - говорится в сообщении.

В результате боевых действий, подчеркивается в сообщении, были ликвидированы три террориста. Еще восемь получили ранения.

Боевиков заставили &quot;ответить&quot; за гибель бойца ВСУ

Скриншот поста (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил 15 декабря российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя в том числе вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, один украинский военный погиб, один ранен.

Как сообщалось ранее, на территории оккупированного Донбасса раскрыли хитрую схему боевиков по доставке боеприпасов на передовую. Как выяснилось, для этого используют транспорт, который ранее был изъят у местных жителей

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