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"Используют транспорт местных": боевики придумали схему доставки боеприпасов

STYLERВойна    14.12.2018 - 14:10
"Используют транспорт местных": боевики придумали схему доставки боеприпасов
Фото: бойовик "ДНР" (twitter.com/dubovoyslavyans)

Причастен транспорт местных жителей

На территории купированного Донбасса раскрыли хитрую схему боевиков по доставке боеприпасов на передовую. Как выяснилось, для этого используют транспорт, который ранее был изъят у местных жителей. Об этом рассказал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"На ряде участков фронта российское командование перешло к поставке боеприпасами передовых подразделений "1 АК ДНР" с помощью гражданского автотранспорта, изъятого у предприятий и местного населения. Мины, снаряды, патроны доставляются микроавтобусами, тракторами, грузовиками "гражданского образца", - сказал он.

Более того, Тымчук также поспешил разоблачить цели, которые преследовали боевики.

"По логике российского командования, это позволяет решить сразу несколько задач: "вычислить" такой транспорт украинской разведке намного труднее; в случае же перехвата такого рода транспорта украинской ДРГ или нанесения по нему огневого удара можно утверждать, что "ВСУ атакуют мирное население"; также одновременно экономится моторесурс армейского транспорта", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее был опубликован удивительно эмоциональный текст о женщинах Украины, которые находятся в зоне ООС.

Также мы писали о том, что 4 декабря на Донбассе погиб старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Богдан Геннадиевич Хлевной.

Напомним, военнослужащий Виктор, который посвятил всю свою сознательную жизнь службе Украине и ее народу и давно связал свою жизнь с силовыми структурами, рассказал свою трогательную историю

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