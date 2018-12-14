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"Використовують транспорт місцевих": бойовики придумали схему доставки боєприпасів

STYLERВійна    14.12.2018 - 14:10
"Використовують транспорт місцевих": бойовики придумали схему доставки боєприпасів
Фото: бойовик "ДНР" (twitter.com/dubovoyslavyans)

Причетний транспорт місцевих жителів

На території купированного Донбасу розкрили хитру схему бойовиків з доставки боєприпасів на передову. Як з'ясувалося, для цього використовують транспорт, який раніше був вилучений у місцевих жителів. Про це розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На ряді ділянок фронту російське командування перейшло до постачання боєприпасами передових підрозділів "1 АК ДНР" з допомогою цивільного автотранспорту, вилученого у підприємств і місцевого населення. Міни, снаряди, патрони доставляються мікроавтобусами, тракторами, вантажівками "цивільного зразка", - сказав він.

Більш того, Тимчук також поспішив викрити цілі, які переслідували бойовики.

"За логікою російського командування, це дозволяє вирішити відразу кілька завдань: "обчислити" такий транспорт українській розвідці набагато важче; у разі ж перехоплення такого роду транспорту української ДРГ або нанесення по ньому вогневого удару можна стверджувати, що "ВСУ атакують мирне населення"; також одночасно економиться моторесурс армійського транспорту", - підкреслив він

Як повідомлялося, раніше був опублікований дивно емоційний текст про жінок України, які перебувають у зоні ООС.

Також ми писали про те, що 4 грудня на Донеччині загинув старший солдат 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Богдан Геннадійович Хлівний.

Нагадаємо, військовослужбовець Віктор, який присвятив все своє свідоме життя службі України та її народу і давно зв'язав своє життя з силовими структурами, розповів свою зворушливу історію.

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