"Використовують транспорт місцевих": бойовики придумали схему доставки боєприпасів

Фото: бойовик "ДНР" (twitter.com/dubovoyslavyans)

Причетний транспорт місцевих жителів

На території купированного Донбасу розкрили хитру схему бойовиків з доставки боєприпасів на передову. Як з'ясувалося, для цього використовують транспорт, який раніше був вилучений у місцевих жителів. Про це розповів керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"На ряді ділянок фронту російське командування перейшло до постачання боєприпасами передових підрозділів "1 АК ДНР" з допомогою цивільного автотранспорту, вилученого у підприємств і місцевого населення. Міни, снаряди, патрони доставляються мікроавтобусами, тракторами, вантажівками "цивільного зразка", - сказав він.

Більш того, Тимчук також поспішив викрити цілі, які переслідували бойовики.

"За логікою російського командування, це дозволяє вирішити відразу кілька завдань: "обчислити" такий транспорт українській розвідці набагато важче; у разі ж перехоплення такого роду транспорту української ДРГ або нанесення по ньому вогневого удару можна стверджувати, що "ВСУ атакують мирне населення"; також одночасно економиться моторесурс армійського транспорту", - підкреслив він

Як повідомлялося, раніше був опублікований дивно емоційний текст про жінок України, які перебувають у зоні ООС.

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Відео: РБК-Україн