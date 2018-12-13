Він боровся за мир: на Донбасі загинув відважний український воїн

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У військового залишилася дружина і маленька дочка

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донеччині загинув військовослужбовець ЗСУ з міста Берислав Херсонської області Павло Криштопа. Про це повідомив на сторінці в Facebook депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко.

Подробиці загибелі рядового ВСУ Павла Криштопи не повідомляються. Відомо, що трагедія сталася у вівторок, 11 грудня.

"11 грудня війна забрала життя ще одного нашого співвітчизника і земляка... Відстоюючи незалежність, свободу і неподільність нашої держави у зоні бойових дій загинув рядовий Павло Криштопа", - написав депутат Ігор Йосипенко.

Скріншот поста (facebook.comberislavnews)

Крім того, стало відомо, що Павло Криштопа був головою Бериславської районної організації РПЛ. Це підтвердив лідер партії Олег Ляшко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Вчора на Донбасі загинув наш побратим, військовий ВСУ, голова Бериславської райорганізації РПЛ Павло Криштопа. Йому був всього 31 рік. Я щиро співчуваю дружині і 8-річній дочці Павла. Він боровся за мир для наших дітей, але його самого забрала клята війна. Вічна пам'ять і слава Герою", - написав Олег Ляшко.

Фото: Павло Криштоп (facebook.com/O.Liashko)

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Відео: РБК-Україна