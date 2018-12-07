Герои не умирают: в Луганской области умер участник ООС

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У погибшего бойца осталась только старенькая мать

В Луганской области нашли мертвым украинского бойца, участника ООС из Черновцов Виталия Василевского. Об этом сообщает издание "Черновцы. Онлайн"

Трагедия произошла вечером в четверг, 6 декабря. В Черновицком военном комиссариате сообщили, что смерть бойца из воинской части А3215 не связана с выполнением боевой задачи.

Виталия Василевского нашли два сержанта в бессознательном состоянии на месте рубки и хранения дров в районе расположения подразделения в поселке Боровеньки Луганской области.

Один из сержантов немедленно позвал на помощь медика. Бойцу начали делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

"Однако данные меры неотложной медицинской помощи результатов не дали, после чего рядового Виталия Василевского был доставлен в 59-й ВМГ м. Северодонецк", - говорится в сообщении военного комиссариата.

Рядовой Василий Василевский родился в Черновцах в 1967 году. В сентябре 2018 года был призван в ряды ВСУ Тернопольским ОМВК. В зоне ООС Василевский успел прослужить всего три месяца. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. У Василевского осталась только старенькая мать.

"От имени областной государственной администрации и от себя лично выражаем сожаление по поводу смерти черновчанина, участника ООС, который проходил службу в воинской части А3215 Василевского Виталия Анатольевича. Пусть Бог даст силы пережить боль тяжелой утраты всем, кто знал, любил Виталия Василевского. Герои не умирают", - сказано в сообщении на сайте Черновицкой ОГА.

Информацию о похоронах Виталия Василевского будет сообщена дополнительно.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что боевики "ЛНР" убили молодого украинского воина.

А также рассказывали о том, что на Донбассе погиб украинский боец.

Видео: РБК-Украина