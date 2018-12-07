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Герої не вмирають: у Луганській області помер учасник ООС

STYLERЖиття    07.12.2018 - 17:08
Герої не вмирають: у Луганській області помер учасник ООС
Колаж РБК-Україна

У загиблого бійця залишилася тільки старенька мати

У Луганській області знайшли мертвим українського бійця, учасника ООС з Чернівців Віталія Василевського. Про це повідомляє видання "Чернівці. Онлайн"

Трагедія сталася ввечері у четвер, 6 грудня. У Чернівецькому військовому комісаріаті повідомили, що смерть бійця з військової частини А3215 не пов'язана з виконанням бойового завдання.

Віталія Василевського знайшли два сержанта в непритомному стані на місці рубки і зберігання дров у районі розташування підрозділу в селищі Боровеньки Луганської області.

Один із сержантів негайно покликав на допомогу медика. Бійцеві почали робити непрямий масаж серця і штучне дихання.

"Однак дані заходи невідкладної медичної допомоги результатів не дали, після чого рядового Віталія Василевського було доставлено у 59-й ВМГ м. Сєвєродонецьк", - йдеться в повідомленні військового комісаріату.

Рядовий Василь Василевський народився в Чернівцях в 1967 році. У вересні 2018 року був призваний до лав ЗСУ Тернопільським ОМВК. В зоні ООС Василевський встиг прослужити всього три місяці. Імовірно, причиною смерті став серцевий напад. У Василевського залишилася тільки старенька мати.

"Від імені обласної державної адміністрації та від себе особисто висловлюємо співчуття з приводу смерті чернівчанина, учасника ООС, який проходив службу у військовій частині А3215 Василевського Віталія Анатолійовича. Нехай Бог дасть сили пережити біль тяжкої втрати усім, хто знав, любив Віталія Василевського. Герої не вмирають", - сказано в повідомленні на сайті Чернівецької ОДА.

Інформацію про похорон Віталія Василевського буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що бойовики "ЛНР" вбили молодого українського воїна.

А також розповідали про те, що на Донеччині загинув український боєць.

Відео: РБК-Україна

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