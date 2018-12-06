"Погиб, чтобы мы жили": на Донбассе умер боец 14-й ОМБр

Фото: Коллаж РБК-Украина

Военный родился 26 февраля 1993 в Днепропетровской области

4 декабря, во вторник погиб Богдан Геннадиевич Хлевной. Прощаться с украинским воином будут в День Вооруженных сил Украины - 6 декабря. Об этом Повернись живим проинформировало в Facebook.

"Он погиб, чтобы мы жили. 4 декабря в Луганской области жизнь за Украину отдал Богдан Хлевной, старший солдат 1-го механизированного батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ", - указано в посте.

Фото: (facebook.com/backandalive)

Отмечается, что военный родился 26 февраля 1993 в Кривом Роге Днепропетровской области. В 2016 году подписал контракт с ВСУ. Прощание с Богданом Хлевным произойдет 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины.

Скриншот поста: (facebook.com/backandalive)

Фонд "Вернись живым" выражает искренние соболезнования близким и родным погибшего Героя. Подписчики отмечают, что парень был очень юн, высказывая сочувствие:

Скриншот комментариев: (facebook.com/backandalive)

Напомним, что на Донбассе погиб украинский боец Александр Иванишко. Александр Сергеевич Иванишко был призван в Вооруженные Силы Украины в феврале 2018 года. Он 1987 года рождения.

Ранее сообщалось, что боевики на оккупированном Донбассе перешли на особый режим боевой готовности. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

На Донбассе погиб украинский боец. Виктор Лахай был ранен 26 ноября во время обстрела взводного опорного пункта в селе Екатериновка Попаснянского района Луганской области.

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