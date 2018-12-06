"Загинув, щоб ми жили": бойовики "ЛНР" вбили молодого українського воїна

Фото: Колаж РБК-Україна

Військовий народився 26 лютого 1993 в Дніпропетровській області

4 грудня, у вівторок загинув Богдан Геннадійович Хлівний. Прощатися з українським вояком будуть в День Збройних сил України - 6 грудня. Про це Повернись живим поінформувало у Facebook.

"Він загинув, щоб ми жили. 4 грудня в Луганській області життя за Україну віддав Богдан Хлівний, старший солдат 1-го механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ", - зазначено в повідомленні.

Фото: (facebook.com/backandalive)

Наголошується, що військовий народився 26 лютого 1993 року в Кривому Розі Дніпропетровської області. У 2016 році підписав контракт з ЗСУ. Прощання з Богданом Хлівним відбудеться 6 грудня, в День Збройних сил України.

Скріншот поста: (facebook.com/backandalive)

Фонд "Повернися живим" висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя. Підписники зазначають, що хлопець був дуже юний, висловлюючи співчуття:

Скріншот коментарів: (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, що на Донеччині загинув український боєць Олександр Іванішко. Він був призваний у Збройні Сили України у лютому 2018 року. Хлопець 1987 року народження.

Раніше повідомлялося, що бойовики на окупованому Донбасі перейшли на особливий режим бойової готовності. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

На Донеччині загинув український боєць. Віктор Лахай був поранений 26 листопада під час обстрілу опорного пункту в селі Катеринівка Попаснянського району Луганської області.

Відео РБК-Україна