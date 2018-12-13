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Он боролся за мир: на Донбассе погиб отважный украинский воин

STYLERВойна    13.12.2018 - 17:44
Он боролся за мир: на Донбассе погиб отважный украинский воин
Иллюстративное фото (pixabay.com)

У военного осталась жена и маленькая дочь

В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ из города Берислав Херсонской области Павел Криштопа. Об этом сообщил на странице в Facebook депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко.

Подробности гибели рядового ВСУ Павла Криштопы не сообщаются. Известно, что трагедия произошла во вторник, 11 декабря.

"11 декабря война унесла жизнь еще одного нашего соотечественника и земляка... Отстаивая независимость, свободу и неделимость нашего государства в зоне боевых действий погиб рядовой Павел Криштопа", - написал депутат Игорь Йосипенко.

Он боролся за мир: на Донбассе погиб отважный украинский воин

Скриншот поста (facebook.comberislavnews)

Кроме того, стало известно, что Павел Криштопа был главой Бериславской районной организации РПЛ. Это подтвердил лидер партии Олег Ляшко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вчера на Донбассе погиб наш побратим, военный ВСУ, глава Бериславской райорганизации РПЛ Павел Криштопа. Ему был всего 31 год. Я искренне сочувствую жене и 8-летней дочери Павла. Он боролся за мир для наших детей, но его самого забрала клятая война. Вечная память и слава Герою", - написал Олег Ляшко.

Он боролся за мир: на Донбассе погиб отважный украинский воин

Фото: Павел Криштоп (facebook.com/O.Liashko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что трагически погиб боец 128 бригады Александр Коломиец.

А также писали о том, что в Луганской области скончался участник ООС Виталий Василевский.

Видео: РБК-Украина

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