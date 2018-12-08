ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Никогда тебя не забудем": трагически погиб боец 128 бригады

STYLERВойна    08.12.2018 - 17:48
"Никогда тебя не забудем": трагически погиб боец 128 бригады
Иллюстративное фото (УНИАН)

Собратья погибшего бойца пообещали отомстить за смерть всех погибших героев

В пятницу, 7 декабря ушел из жизни украинский военный, участник боевых действий на Востоке Украины Александр Коломиец, служивший в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде. С болью о смерти бойца ООС сообщили в сообществе "Закарпатский Легион" в Facebook.

"С большой болью сообщаем, что вчера вечером вражеская пуля унесла жизнь нашего собрата Александра Коломийца (1989 г. р.). Трагедия произошла, когда он во время выполнения боевого задания находился на наблюдательном посту. Веселый, лучший наводчик-оператор в роте, ни с кем никогда не ссорился, душа компании. Родом из Черкасской области. Мы обязательно отомстим за его смерть и всех, кто погиб от рук человеконенавистнического врага", — пишут в сообществе.

&quot;Никогда тебя не забудем&quot;: трагически погиб боец 128 бригады

Фото: (facebook.com/128brigade)

Собратья 128-й отдельной механизированной бригады выразили свои соболезнования родным, близким и друзьям Александра.

"Примите искренние слова соболезнования от командования и личного состава нашей бригады. Мы скорбим вместе. Герои не умирают!" — добавили в публикации.

&quot;Никогда тебя не забудем&quot;: трагически погиб боец 128 бригады

Скриншот поста аккаунта facebook.com/128brigade

В комментариях пользователи почтили память погибшего героя.

"Царство небесное, никогда тебя не забудем. Героям Слава!!!", "Покойся с миром", "Вечная память, героям слава", "Покойся", - пишут в сети.

&quot;Никогда тебя не забудем&quot;: трагически погиб боец 128 бригады

&quot;Никогда тебя не забудем&quot;: трагически погиб боец 128 бригады

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/128brigade

Напомним, что на Волыни болезнь унесла жизнь офицера.

Раньше мы сообщали, что на Донбассе погиб украинский воин.

Видео: РБК-Украина

Порошенко подпишет закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ в понедельник Российские ракеты угрожают половине Европы, - ГУР
Новости Украины Российская ФедерацияДонбасссмертьвойнавойна в УкраинеНовости АТО
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь