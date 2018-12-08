"Никогда тебя не забудем": трагически погиб боец 128 бригады

Иллюстративное фото (УНИАН)

Собратья погибшего бойца пообещали отомстить за смерть всех погибших героев

В пятницу, 7 декабря ушел из жизни украинский военный, участник боевых действий на Востоке Украины Александр Коломиец, служивший в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде. С болью о смерти бойца ООС сообщили в сообществе "Закарпатский Легион" в Facebook.

"С большой болью сообщаем, что вчера вечером вражеская пуля унесла жизнь нашего собрата Александра Коломийца (1989 г. р.). Трагедия произошла, когда он во время выполнения боевого задания находился на наблюдательном посту. Веселый, лучший наводчик-оператор в роте, ни с кем никогда не ссорился, душа компании. Родом из Черкасской области. Мы обязательно отомстим за его смерть и всех, кто погиб от рук человеконенавистнического врага", — пишут в сообществе.

Фото: (facebook.com/128brigade)

Собратья 128-й отдельной механизированной бригады выразили свои соболезнования родным, близким и друзьям Александра.

"Примите искренние слова соболезнования от командования и личного состава нашей бригады. Мы скорбим вместе. Герои не умирают!" — добавили в публикации.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/128brigade

В комментариях пользователи почтили память погибшего героя.

"Царство небесное, никогда тебя не забудем. Героям Слава!!!", "Покойся с миром", "Вечная память, героям слава", "Покойся", - пишут в сети.

Скриншот комментариев поста аккаунта facebook.com/128brigade

Напомним, что на Волыни болезнь унесла жизнь офицера.

Раньше мы сообщали, что на Донбассе погиб украинский воин.

Видео: РБК-Украина