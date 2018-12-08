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"Ніколи тебе не забудемо": трагічно загинув боєць 128 бригади

STYLERВійна    08.12.2018 - 17:48
"Ніколи тебе не забудемо": трагічно загинув боєць 128 бригади
Ілюстративне фото (УНІАН)

Побратими загиблого бійця пообіцяли помститися за смерть всіх загиблих героїв

У п'ятницю, 7 грудня пішов з життя український військовий, учасник бойових дій на Сході України Олександр Коломієць, який служив у 128-й окремій гірсько-піхотній бригаді. З болем про смерті бійця ООС повідомили в співтоваристві "Закарпатський Легіон" у Facebook.

"З великим болем повідомляємо, що вчора ввечері ворожа куля забрала життя нашого побратима Олександра Коломійця (1989 р. н.). Трагедія сталася, коли він під час виконання бойового завдання перебував на спостережному посту. Веселий, найкращий навідник-оператор в роті, ні з ким ніколи не сварився, душа компанії. Родом з Черкаської області. Ми обов'язково помстимося за його смерть і всіх, хто загинув від рук людиноненависницького ворога", — пишуть у співтоваристві.

&quot;Ніколи тебе не забудемо&quot;: трагічно загинув боєць 128 бригади

Фото: (facebook.com/128brigade)

Побратими 128-ї окремої механізованої бригади висловили свої співчуття рідним, близьким і друзям Олександра.

"Прийміть щирі слова співчуття від командування і особового складу нашої бригади. Ми сумуємо разом. Герої не вмирають!" — додали в публікації.

&quot;Ніколи тебе не забудемо&quot;: трагічно загинув боєць 128 бригади

Скріншот поста облікового запису facebook.com/128brigade

У коментарях користувачі вшанували пам'ять загиблого героя.

"Царство небесне, ніколи тебе не забудемо. Героям Слава!!!", "Спочивай з миром", "Вічна пам'ять героям слава", "Спочивай", - пишуть в мережі.

&quot;Ніколи тебе не забудемо&quot;: трагічно загинув боєць 128 бригади

&quot;Ніколи тебе не забудемо&quot;: трагічно загинув боєць 128 бригади

Скріншот коментарів поста облікового запису facebook.com/128brigade

Нагадаємо, що на Волині хвороба забрала життя офіцера.

Раніше ми повідомляли, що на Донеччині загинув український воїн.

Відео: РБК-Україна

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