На Донеччині ліквідували можливого вбивцю Сліпака

Фото: Василь Сліпак (facebook com/documentaryMyth)

Інцидент стався 9 грудня

Українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Сліпака. Про це повідомив Анатолій Штефан-Штірліц на своїй сторінці в Facebook.

"09.12.2018 поповнилася черговим бійцем. Єфременко Денис - "Морячок". За попередньою інформацією, саме він міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака "Міф", - йдеться в повідомленні.

Фото: ліквідований терорист (facebook.com/ukrop.bc)

Більш того, український боєць також опублікував фото терориста, якого ліквідували військові.

Звернемо увагу, що це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів мережі.

"Орку – залізобетон", - сказав користувач Іван Ракич.

"Добре так Оси покусали", - підкреслив юзер Олександр Ільюшкін.

"В пекло його", - сказав користувач Ярослав Головченко.

Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)

До речі, український фільм "Міф", який розповідає про життя оперного співака Василя Слипака, став переможцем на фестивалі Figueira Film Art в Португалії.

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