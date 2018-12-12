На Донеччині ліквідували можливого вбивцю Сліпака

Інцидент стався 9 грудня
Українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і патріота Василя Сліпака. Про це повідомив Анатолій Штефан-Штірліц на своїй сторінці в Facebook.
"09.12.2018 поповнилася черговим бійцем. Єфременко Денис - "Морячок". За попередньою інформацією, саме він міг бути вбивцею оперного співака Василя Сліпака "Міф", - йдеться в повідомленні.
Фото: ліквідований терорист (facebook.com/ukrop.bc)
Більш того, український боєць також опублікував фото терориста, якого ліквідували військові.
Звернемо увагу, що це стало причиною бурхливої реакції з боку користувачів мережі.
"Орку – залізобетон", - сказав користувач Іван Ракич.
"Добре так Оси покусали", - підкреслив юзер Олександр Ільюшкін.
"В пекло його", - сказав користувач Ярослав Головченко.
Скріншот коментарів (facebook.com/ukrop.bc)
До речі, український фільм "Міф", який розповідає про життя оперного співака Василя Слипака, став переможцем на фестивалі Figueira Film Art в Португалії.
Також ми розповідали про відважного добровольця Смаїла Меметова.