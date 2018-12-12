На Донбассе ликвидировали возможного убийцу Слипака

Инцидент произошел 9 декабря
Украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака. Об этом сообщил Анатолий Штефан-Штирлиц на своей странице в Facebook.
"09.12.2018 пополнилась очередным бойцом. Ефременко Денис - "Морячок". По предварительной информации именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака "Миф", - говорится в сообщении.
Фото: ликвидированный террорист (facebook.com/ukrop.bc)
Более того, украинский боец также опубликовал фото террориста, которого ликвидировали военные.
Обратим внимание, что это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей сети.
"Орку – железобетон", - сказал пользователь Иван Ракич.
"Хорошо так Осы покусали", - подчеркнул юзер Александр Ильюшкин.
"В ад его", - сказал пользователь Ярослав Головченко.
Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)
Кстати, украинский фильм "Миф", который рассказывает о жизни оперного певца Василия Слипака, стал победителем на фестивале Figueira Film Art в Португалии
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