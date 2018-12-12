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На Донбассе ликвидировали возможного убийцу Слипака

STYLERВойна    12.12.2018 - 15:28
На Донбассе ликвидировали возможного убийцу Слипака
Фото: Василий Слипак (facebook com/documentaryMyth)

Инцидент произошел 9 декабря

Украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и патриота Василия Слипака. Об этом сообщил Анатолий Штефан-Штирлиц на своей странице в Facebook.

"09.12.2018 пополнилась очередным бойцом. Ефременко Денис - "Морячок". По предварительной информации именно он мог быть убийцей оперного певца Василия Слипака "Миф", - говорится в сообщении.

На Донбассе ликвидировали возможного убийцу Слипака

Фото: ликвидированный террорист (facebook.com/ukrop.bc)

Более того, украинский боец также опубликовал фото террориста, которого ликвидировали военные.

Обратим внимание, что это стало причиной бурной реакции со стороны пользователей сети.

"Орку – железобетон", - сказал пользователь Иван Ракич.

"Хорошо так Осы покусали", - подчеркнул юзер Александр Ильюшкин.

"В ад его", - сказал пользователь Ярослав Головченко.

На Донбассе ликвидировали возможного убийцу Слипака

Скриншот комментариев (facebook.com/ukrop.bc)

Кстати, украинский фильм "Миф", который рассказывает о жизни оперного певца Василия Слипака, стал победителем на фестивале Figueira Film Art в Португалии

Также мы рассказывали про отважного добровольца Смаила Меметова.

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