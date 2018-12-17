Подвійна трагедія на війні: історія братів-близнюків зворушила мережу

Колаж РБК-Україна

Вони народилися в один день, разом пішли воювати та разом загинули

Сьогодні, 17 грудня, мав би виповнитися 31 рік братам-близнюкам Максиму та Артему Лащенкам. Але їхнє життя обірвалося влітку 2014-го. Історію братів розповіла благодійна організація "Повернись живим" у Facebook.

Вони завжди все робили разом, і, коли 26-річному Максиму прийшла повістка, Артем пішов на війну слідом за братом – добровольцем у 25-ту окрему повітряно-десантну бригаду. Брати Лащенки до останнього приховували від мами Світлани Миколаївни те, що вони обидва на передовій.

Максим та Артем Лащенки (фото: facebook.com/backandalive/)

"Трагедія сталася влітку 2014 року. 5 серпня колона українських військових виходила з оточення в районі селища Петропавлівка Шахтарського району. Тоді у бойову машину влучив ворожий снаряд. Серед шістьох загиблих на місці був і Максим. Його поховали на рідній Дніпропетрівщині", - ідеться в повідомленні.

Артем ще цілий рік вважався зниклим безвісти. Однак влітку 2015-го надія щезла: після проведення експертиз ДНК стало відомо, останки одного з шести бійців, загиблих того ж дня, належать Артему. Із ним попрощалися 22 червня.

Посмертно братів Лащенків нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня. У Максима залишилися дружина та донька.

Скриншот посту (facebook.com/backandalive/)

Користувачі мережі залишили сотні коментарів, у яких подякували героям України і висловили підтримку матері полеглих бійців.

"Серце розривається від болю, коли дивишся на фото цих хлопців, захисників України, яких вже нема на світі! Низький уклін батькам і щире співчуття. Сумуємо разом з Вами", - написала Tatyana Belik.

"Подивилась на фото, прочитала в реченні "були" і не змогла розгорнути увесь текст, щоб дочитати. Тяжко, люди, боляче... наші діти, могли б гарно жити. Звичайно, що пам'ятаємо... Героям слава!", – залишила зворушливий коментар Lyudmila Zherdetskaya.

"Хлопці, не будьте героями, будьте професіоналами. Хай гинуть вороги, а не ви", - зауважив Konstantin Gorenko.

"Який біль.. Світла пам'ять Воїнам... Мамі душевних сил і здоровья", - побажала Natalia Nomerovskaya.

Скриншот коментарів (facebook.com/backandalive/)

Нагадаємо, раніше ми публікували історію красуні-білявки, яка мріяла стати актрисою, але натомість пішла на війну.

Раніше ми також писали про 22-річного хлопця, який ховає своє обличчя за балаклавою, аби його батьки не знали, що він воює на передовій.

Наші відважні дівчата в лавах української армії (відео РБК-Україна)