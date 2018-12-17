Двойная трагедия на войне: история братьев-близнецов потрясла сеть

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Они родились в один день, вместе ушли воевать и погибли вместе

Сегодня, 17 декабря, должен был бы исполниться 31 год братьям-близнецам Максиму и Артему Лащенкам. Но их жизнь оборвалась летом 2014-го. Историю братьев рассказала благотворительная организация "Повернись живим" в Facebook.

Они всегда все делали вместе, и, когда 26-летнему Максиму пришла повестка, Артем пошел на войну вслед за братом – добровольцем в 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду. Братья Лащенки до последнего скрывали от мамы Светланы Николаевны то, что они оба на передовой.

Максим и Артем Лащенко (фото: facebook.com/backandalive/)

"Трагедия произошла летом 2014 года. 5 августа колонна украинских военных выходила из окружения в районе поселка Петропавловка Шахтерского района. Тогда в боевую машину попал вражеский снаряд. Среди шестерых погибших на месте был и Максим. Его похоронили на родной Днепропетровщине", - говорится в сообщении.

Артем еще целый год считался пропавшим без вести. Однако летом 2015-го надежда исчезла: после проведения экспертиз ДНК стало известно, останки одного из шести бойцов, погибших в тот же день, принадлежат Артему. С ним попрощались 22 июня.

Посмертно братьев Лащенко награжден орденом "За мужество" ІІІ степени. У Максима остались жена и дочь.

Скриншот поста (facebook.com/backandalive/)

Пользователи сети оставили сотни комментариев, в которых поблагодарили герояев Украины и выразили поддержку матери павших бойцов.

"Сердце разрывается от боли, когда смотришь на фото этих ребят, защитников Украины, которых уже нет на свете! Низкий поклон родителям и искреннее сочувствие. Скорбим вместе с Вами", - написала Tatyana Belik.

"Посмотрела на фото, прочитала в предложении "были" и не смогла развернуть весь текст, чтобы дочитать. Тяжело, люди, больно... наши дети, могли бы хорошо жить. Конечно помним... Героям слава!", – оставила трогательное сообщение Людмиле Zherdetskaya.

"Ребята, не будьте героями, будьте профессионалами. Пусть гибнут враги, а не вы", - заметил Konstantin Gorenko.

"Боль.. Светлая память Воинам... Маме душевных сил и здоровья", - пожелала Наталья Nomerovskaya.

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive/)

Напомним, ранее мы публиковали историю красавицы-блондинки, которая мечтала стать актрисой, но вместо этого пошла на войну.

Ранее мы также писали о 22-летнем парне, который прячет свое лицо за балаклавой, дабы родители не знали, что он воюет на передовой.

Наши отважные девушки в рядах украинской армии (видео РБК-Украина)