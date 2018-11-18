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Мультсеріал "Маша і Ведмідь" визнали пропагандою РФ

STYLERВійна    18.11.2018 - 17:15
Мультсеріал "Маша і Ведмідь" визнали пропагандою РФ
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Причиною є поведінка дівчинки

Відомий російський мультсеріал "Маша і Ведмідь" був визнаний елементом м'якою пропаганди через поведінку одного з героїв. Про це повідомив Професор Ентоні Глис з Університету Букінгема, передає The Times.

"Маша злюча, навіть досить противна. Вона хоче здаватися більше і впливовішими, ніж є насправді - стрибнути вище своєї голови. Не було б перебільшенням побачити в ній щось таке путінське", - сказав він.

Звернемо увагу, що британська версія мультфільму має 4,18 мільйона підписників, а на інших мовах його переглянуло близько 40 мільярдів разів.

У той же час естонська викладач Приитом Хыбемяги з інституту комунікації в Талліннському університеті стверджує, що ведмідь у даному мультсеріалі є образом системи, до якої прищеплюється позитивний образ.

До речі, українці в мережі підняли на сміх слова пропагандистів Путіна про спостерігачів на незаконних "вибори" на Донбасі. Відповідні кадри опублікував блогер "Фашик Донецький.

Раніше ми писали про те, що український журналіст обурений тим, що його дочка показали на російському ТБ.

А також розповідали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

 

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