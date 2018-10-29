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"Распятый мальчик плачет": украинский журналист возмущен тем, что его дочь показали на российском ТВ

STYLERЖизнь    29.10.2018 - 15:10

Видео: YouTube/Богдан Кутепов

Российские пропагандисты использовали пост украинского журналиста Богдана Кутепова в социальных сетях о том, что в музыкальной школе Киева дети вынуждены изучать песни российской эстрады и показали видеоролик с его дочерью в прямом эфире. Как сообщил Кутепов на своей странице в Facebook, своего разрешения он на это не давал.

Богдан Кутепов рассказал, что в прямом эфире российского Первого канала показали фрагмент видеоролика с его 7-летней дочерью Ниной, которую в музыкальной школе заставляют изучат распевки на русском языке, а также учить песни Аллы Пугачевой.

 

Скриншоты (YouTube/Богдан Кутепов)

В эфире российского ток-шоу обсуждали пост Богдана Кутепова и его супруги Христины Коциры о том, что в киевской муниципальной школе детей обучают по старым методичкам, в которые входят различные песни на русском языке. После обсуждения к микрофону вышел мужчина, который рассказал, что в Житомире могут высадить из маршрутки за русский язык и даже избить на улице.

"А вы знали, что в Житомире, если заговоришь на русском языке –тебя высадят из маргшрутки? Мои 7-летнюю дочку без разрешения (даже не пытались спросить) показали в прямом эфире Первого канала", - написал Кутепов.

Он поинтересовался, может ли он подать в суд на телеканал и получить компенсацию за демонстрацию несовершеннолетнего ребенка без разрешения родителей.

"Есть шансы подать в какой-нибудь там хамовнический суд и добиться компенсации за демонстрацию малолетнего ребенка без разрешения родителей? Деньги б отдал на армию. Впервые в жизни публикую видео российского телевидения. Там епик: распятый мальчик плачет", - добавил журналист.

&quot;Распятый мальчик плачет&quot;: украинский журналист возмущен тем, что его дочь показали на российском ТВ

Скриншот поста (facebook.com/kutiepov)

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский журналист пожаловался на то, что в киевской музыкальной школе детей обучают песням Пугачевой.

А также мы писали о том, что российские пропагандисты "взяли интервью" у погибшей в бойне в Керчи студентки.

Видео: РБК-Украина

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