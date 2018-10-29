"Розп'ятий хлопчик плаче": український журналіст обурений тим, що його дочку показали на російському ТБ

Відео: YouTube/Богдан Кутєпов

Російські пропагандисти використали пост українського журналіста Богдана Кутєпова у соціальних мережах про те, що в музичній школі Києва діти змушені вивчати пісні російської естради і показали відеоролик з його дочкою в прямому ефірі. Як повідомив Кутєпов на своїй сторінці в Facebook, свого дозволу він на це не давав.

Богдан Кутєпов розповів, що у прямому ефірі російського Першого каналу показали фрагмент відеоролика з його 7-річною донькою Ніною, яку в музичній школі змушують вивчать розспівування російською мовою, а також вивчати пісні Алли Пугачової.

Скріншоти (YouTube/Богдан Кутєпов)

В ефірі російського ток-шоу обговорювали пост Богдана Кутєпова і його дружини Христини Коціри про те, що в київській муніципальній школі дітей навчають за старими методичками, у які входять різні пісні російською мовою. Після обговорення до мікрофона вийшов чоловік, який розповів, що в Житомирі можуть висадити з маршрутки через російську мову і навіть побити на вулиці.

"А ви знали, що в Житомирі, якщо почнеш розмовляти російською мовою –тебе висадять з маргшрутки? Мої 7-річну доньку без дозволу (навіть не намагалися запитати) показали в прямому ефірі Першого каналу", - написав Кутєпов.

Він поцікавився, чи може він подати в суд на телеканал і отримати компенсацію за демонстрацію неповнолітньої дитини без дозволу батьків.

"Є шанси подати в який-небудь там хамовнічеський суд і добитися компенсації за демонстрацію малолітньої дитини без дозволу батьків? Гроші б віддав на армію. Вперше в житті публікую відео російського телебачення. Там єпік: розп'ятий мальчік плаче", - додав журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/kutiepov)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що український журналіст поскаржився на те, що в київській музичній школі дітей навчають пісень Пугачової.

А також ми писали про те, що російські пропагандисти "взяли інтерв'ю" у загиблої у бійні в Керчі студентки.

Відео: РБК-Україна