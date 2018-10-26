"Все упражнения на русском": в киевской музыкальной школе детей обучают песням Пугачевой

Коллаж РБК-Украина

Родители обратились к преподавателю и получили неожиданный ответ

В Киевской государственной муниципальной музыкальной школе обучают детей на русском языке, а все распевки и песни для малышей – из репертуара российских звезд. Об этом сообщил журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook.

В музыкальной школе учится его дочь Нина. Девочка после занятий рассказала, что преподаватель музыки разговаривает с учениками на русском языке и собирается разучивать с ними песню из репертуара Аллы Пугачевой.

"Учительница молодая, ее по-человечески жаль, она из Херсона, а там все было на русском. Но не верю, что не существует упражнений на украинском. Не говоря уже о том, что не хотелось бы, чтобы первую же песню, которую разучит Нина, была песней Аллы Пугачевой: исполнительницы из санкционного списка, которая считает Крым Россией ", - отметил Кутепов.

Скриншот поста (facebook.com/kutiepov)

Родители поговорили с преподавательницей, и она согласилась разговаривать на занятиях на украинском языке, но объяснила, что на сольфеджио, которое изучает девочка, украиноязычного учителя они вряд ли найдут. Кроме того, учительница рассказала, что у них все распевки на русском языке.

"Я поговорила с руководством, предлагаю так: я буду разговаривать с Ниной украинском, но все распевки на русском, поймите, других нет, есть только одна академическая база. Хорошо, Пугачеву петь не будем, будем английские песни. Но все упражнения на русском", - цитирует слова преподавательницы по вокалу жена журналиста Христина Коцира.

Она возмущена данной ситуацией и удивляется, что в украинской музыкальной школе до сих пор все методические пособия на русском языке.

"Шел 28-й год независимости. Пятый год войны с Россией. В государственных школах удивлялись просьбе проводить занятия на украинском и убеждали, что упражнений и песенок на украинском не существует в природе ", - написала женщина.

Скриншот поста (facebook.com/Христина Коціра)

Кстати, недавно мы писали о том, что в Харькове девочке устроили травлю из-за то, что ее родители не сдают деньги в родительский комитет.

А также мы рассказывали о том, что в Здолбунове учитель поставил ученика в угол за приветствие "Слава Украине".

Видео: РБК-Украина