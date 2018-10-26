"Всі вправи російською": у київській музичній школі дітей навчають пісень Пугачової

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Батьки звернулися до викладача і отримали несподівану відповідь

У Київській державній муніципальній музичній школі навчають дітей російською мовою, а всі розспівування та пісні для малят – з репертуару російських зірок. Про це повідомив журналіст Богдан Кутєпов на своїй сторінці в Facebook.

В музичній школі навчається його донька Ніна. Дівчинка після занять розповіла, що викладач музики розмовляє з учнями російською мовою і збирається розучувати з ними пісню з репертуару Алли Пугачової.

"Вчителька молода, її по-людськи шкода, вона з Херсона, а там все було російською. Але не вірю, що не існує вправ на українському. Не кажучи вже про те, що не хотілося б, щоб першу ж пісню, яку розучить Ніна, була піснею Алли Пугачової: виконавиці з санкційного списку, яка вважає Крим Росією ", - зазначив Кутєпов.

Скріншот поста (facebook.com/kutiepov)

Батьки поговорили з викладачкою, і вона погодилася розмовляти на заняттях українською мовою, але пояснила, що на сольфеджіо, яке вивчає дівчинка, україномовного вчителя вони навряд чи знайдуть. Крім того, вчителька розповіла, що у них всі розспівування російською мовою.

"Я поговорила з керівництвом, пропоную так: я буду розмовляти з Ніною українською, але всі розспівування російською, зрозумійте, інших немає, є тільки одна академічна база. Добре, Пугачову співати не будемо, будемо англійські пісні. Але всі вправи російською", - цитує слова викладачки з вокалу дружина журналіста Христина Коціра.

Вона обурена цією ситуацією і дивується, що в українській музичній школі досі всі методичні посібники російською мовою.

"Йшов 28-й рік незалежності. П'ятий рік війни з Росією. У державних школах дивувалися проханню проводити заняття українською і переконували, що вправ і пісеньок українською не існує в природі ", - написала жінка.

Скріншот поста (facebook.com/Христина Коціра)

До речі, нещодавно ми писали про те, що у Харкові дівчинці влаштували цькування через те, що її батьки не здають гроші в батьківський комітет.

А також ми розповідали про те, що у Здолбунові вчитель поставив учня у кут за вітання "Слава Україні".

Відео: РБК-Україна